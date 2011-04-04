RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 242
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
26%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
34
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 13:49

не бачу, де на форумі тема обговорення карток Револют.
Може хто підскаже?
Або взагалі за картки закордонних банків.
swan forever
 
Повідомлень: 1173
З нами з: 27.05.15
Подякував: 171 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:20

  swan forever написав:не бачу, де на форумі тема обговорення карток Револют.
Може хто підскаже?
Або взагалі за картки закордонних банків.

По революту окрема тема була. Але тимчасово револют знову не працює з українцями. З новими. Старі продовжують


Revolut
Hotab
 
Повідомлень: 16832
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2521 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:22

Re: Байки про банки і не тільки....

  swan forever написав:тема обговорення карток Револют
Revolut
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6736
З нами з: 05.05.21
Подякував: 518 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
11
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 20:47

Hotab
можно попробовать открыть за кордоном, наверное.
я слышал что они реагируют на геопривязку
swan forever
 
Повідомлень: 1173
З нами з: 27.05.15
Подякував: 171 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 21:33

  swan forever написав:Hotab
можно попробовать открыть за кордоном, наверное.
я слышал что они реагируют на геопривязку

Wise например просит пруфы: загран счета на коммуналку на фамилию, внж или еще что-то.. А иначе кастрированные права, как для украинца.
По революту деталей не проверял, открыл польский счет в Алиор и был таков
Hotab
 
Повідомлень: 16832
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2521 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 14:41

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

ТОП-5 сервісів для переказу грошей за кордон у 2025 році
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5186
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1160 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 12:00

  won написав:По суті щодо фін.номеру: в нас таке ставлення, що це - одна з найважливіших точок доступу до банкінгів. Ще взнати пароль - і все в ажурі у зловмисників.
Тому я використовую як фінансовий - по-перше, лише контрактний (прив'язаний до мене по паспорту і з забороною відновлення сімкартки) номер, а по-друге - нікому його не свічу.
Доступ всім банк.додаткам також заборонений до мого списку контактів (і всім програмам в цілому, крім вбудованої в андроїд "контакти"). ПО номеру телефону або по номеру карти можна дуже просто попсувати людині життя, понадсилавши по десять гривень від 50 дропів.
won


Тоді вже краще мати функцію повної заборони поповнень для карток і телефонів.

Бо люди всякі бувають...

От сьогодні вони деградують десь по тіктоках чи ютюбах, щось там амінькають...
А завтра -- раз, і другий(!) шлють поповнення телефону на якийсь лівий номер. І лише потім “я щас на бомажку запишу номер...”
А комусь там вже прийшло пару разів по кількасот.
Навіть без дропів отак і станете “відмивальником” 😒
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2669
З нами з: 24.08.10
Подякував: 120 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 10:47

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Перекази, криптовалюта чи готівка: варіанти допомоги родичам за кордоном
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5186
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1160 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 12:17

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Перекази, криптовалюта чи готівка: варіанти допомоги родичам за кордоном

SEPA-перекази ззззззз України не ходять!
Треба спочатку перевести валюту, наприклад, на Вайс або Револют(який було заборонено НБУ весною цього року). А Вайс вже 2 роки як не відкриває українцям в Україні картки, а тільки рахунок з підвищеними коміс на обслуговування ((
Купити крипту через р2р це дуууже ризиковано для пересічного (непідготовленого клієнта). Там купа шаХраїв і треугольників. Але можна топати в полулегальну обмінку. Сомалі якесь, а не Ненька!
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6736
З нами з: 05.05.21
Подякував: 518 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
11
