Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1921192219231924

Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 21:23

  a_surkov написав:Ви неправильно інтерпретували зміст цього речення.

З вашими формулюваннями взагалі важко щось зрозуміти. Я от так і не розгадав, який саме процес описано у наступному реченні. Не виключено, що ми по-різному розуміємо, що є "закордон", бо із моїм розумінням оце що написано взагалі не має сенсу.
У ньому йдеться, що є ще варіант переказу на українську гривневу картку, якщо така є у отримувача. Стосовно переказів за кордон на українську картку, то вони працюють.
1
2
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 09:39

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Готівка чи цифрові платежі: як розраховуються у різних країнах у 2025 році
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 16:26

Re: Байки про банки і не тільки....

Комісія за спробу зняти з картки більше
Дуже оригінальну комісію запровадив Ощадбанк. При спробі зняти у банкоматі або розплатитися у торговій точці на суму більшу, ніж залишок на картковому рахунку, банк знімає комісію у розмірі 3 грн.

При цьому жодних попереджень про те, що буде списано таку комісію, звісно, не видається. І скільки буде подібних спроб, стільки разів ця комісія зніматиметься. У банку цю комісію назвали «комісія при обробці авторизованого запиту на суму, що перевищує доступний залишок».

"Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали." Интересно, насколько скоро остальные банки поддержат? Золотое дно (каламбур получился) же.
3
7
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 17:27

Re: Байки про банки і не тільки....

Вход в банковское приложение тоже надо сделать платный...я так считаю.А, и обращение в службу поддержки тоже(хотя задаётся мне у альфы что то такое было)
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 18:28

  moveton написав:Комісія за спробу зняти з картки більше
Дуже оригінальну комісію запровадив Ощадбанк. При спробі зняти у банкоматі або розплатитися у торговій точці на суму більшу, ніж залишок на картковому рахунку, банк знімає комісію у розмірі 3 грн.

При цьому жодних попереджень про те, що буде списано таку комісію, звісно, не видається. І скільки буде подібних спроб, стільки разів ця комісія зніматиметься. У банку цю комісію назвали «комісія при обробці авторизованого запиту на суму, що перевищує доступний залишок».

"Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали." Интересно, насколько скоро остальные банки поддержат? Золотое дно (каламбур получился) же.


oSHITbank
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 18:43

  Navegantes написав:
  moveton написав:Комісія за спробу зняти з картки більше
Дуже оригінальну комісію запровадив Ощадбанк. При спробі зняти у банкоматі або розплатитися у торговій точці на суму більшу, ніж залишок на картковому рахунку, банк знімає комісію у розмірі 3 грн.

При цьому жодних попереджень про те, що буде списано таку комісію, звісно, не видається. І скільки буде подібних спроб, стільки разів ця комісія зніматиметься. У банку цю комісію назвали «комісія при обробці авторизованого запиту на суму, що перевищує доступний залишок».

"Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали." Интересно, насколько скоро остальные банки поддержат? Золотое дно (каламбур получился) же.


oSHITbank


Я видел совсем недавно такое в каком-то другом банке, и это был не Ощад. Много их перелопатил в один день в поиске нужной услуги на подходящих условиях, потому и не запомнил, кто это был. "Тенденция, однако!" :wink:
