Так вони ж уже років 5 лякають пенсіонерів, що у цьому році ну вже точно запустять тест CBDC гривні. Очевидно, що за цей час тест вже дійшов до такої стадії, коли потрібна людина, що хоч щось чула про те, як це працює. Напевно національна LLM не потягнула такий проєкт.
Подскажите плз кто реально сталкивался или знает последние тенденции: если перевод например 30 000..40 000грн от свекрови к невестке (фамилия та же, деньги с депозита) внутри одного банка, с карты на карту - финмон может заблокировать? (ясно что в теории может быть все, но по факту, вероятность мизерная или весьма возможная??)
И что лучше написать в назначении платежа? Или это до лампочки по факту? Нужно передать деньги но.. прям ОЧЕНЬ не нужны проблемы именно сейчас, критично и срочно! Какие соображения стоит принять во внимание? Спасибо.
я платив на сторонню людину такі суми 30-40 т грн. наче на таку разову операцію банки не збуджуються, та й кілька місяців поспіль. єдине дробив на 2 платежі - но це вже так
40к грн - это мизер. Вон даже "высокорискованным" клиентам Меморандум 50к в месяц позволяет. Ничего не будет.
