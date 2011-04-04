RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1923192419251926>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 243
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
26%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
34
Користуюся одним
11%
27
В жодному
12%
30
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 14:42

  moveton написав:
  flyman написав:З чого б це?

Судя по сочетанию "Java/JavaScript", которые из совсем разных миров разработки, они сами не знают чего хотят.

Знают.
Хотят пятилетку за четыре года в три смены двумя руками за одну зарплату.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9182
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6507 раз.
Подякували: 21709 раз.
 
Профіль
 
135
83
38
2
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 14:52

Re: Байки про банки і не тільки....

  Сибарит написав:Знают.
Хотят пятилетку за четыре года в три смены двумя руками за одну зарплату.

Это само собой. Но обещают, что кроме всяких "Можливість бути дотичним до розвитку країни" не исключены и денежные премии 8)
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6318
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 16:52

  flyman написав:З чого б це?

Так вони ж уже років 5 лякають пенсіонерів, що у цьому році ну вже точно запустять тест CBDC гривні. Очевидно, що за цей час тест вже дійшов до такої стадії, коли потрібна людина, що хоч щось чула про те, як це працює. Напевно національна LLM не потягнула такий проєкт.
klug
 
Повідомлень: 8976
З нами з: 18.08.14
Подякував: 383 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 20:23

Re: Байки про банки і не тільки....

добрий вечір.

хтось знає/пам'ятає - раніше в розділі Наглядова статистика в НБУ були звіти про кількість активних карток по різним банкам. ця статистика зараз є? бо не знайшов...

дякую
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11109
З нами з: 29.09.19
Подякував: 797 раз.
Подякували: 1690 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 16:50

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:хтось знає/пам'ятає - раніше в розділі Наглядова статистика в НБУ були звіти про кількість активних карток по різним банкам. ця статистика зараз є? бо не знайшов...

Шановний Shaman!
У розділі чомусь вже не публікуються.
Але дані щодо активних карток публікуються через пресрелізи/новини - https://bank.gov.ua/ua/news/all/ukrayin ... -2025-roku

З повагою,
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5269
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2068 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 01:27

Перевод между родственниками и финмон - могут быть проблемы?

Подскажите плз кто реально сталкивался или знает последние тенденции: если перевод например 30 000..40 000грн от свекрови к невестке (фамилия та же, деньги с депозита) внутри одного банка, с карты на карту - финмон может заблокировать?
(ясно что в теории может быть все, но по факту, вероятность мизерная или весьма возможная??)

И что лучше написать в назначении платежа? Или это до лампочки по факту?
Нужно передать деньги но.. прям ОЧЕНЬ не нужны проблемы именно сейчас, критично и срочно! Какие соображения стоит принять во внимание? Спасибо.
fKonstantin
 
Повідомлень: 430
З нами з: 26.03.14
Подякував: 1124 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 01:43

  fKonstantin написав:Подскажите плз кто реально сталкивался или знает последние тенденции: если перевод например 30 000..40 000грн от свекрови к невестке (фамилия та же, деньги с депозита) внутри одного банка, с карты на карту - финмон может заблокировать?
(ясно что в теории может быть все, но по факту, вероятность мизерная или весьма возможная??)

И что лучше написать в назначении платежа? Или это до лампочки по факту?
Нужно передать деньги но.. прям ОЧЕНЬ не нужны проблемы именно сейчас, критично и срочно! Какие соображения стоит принять во внимание? Спасибо.

я платив на сторонню людину такі суми 30-40 т грн. наче на таку разову операцію банки не збуджуються, та й кілька місяців поспіль. єдине дробив на 2 платежі - но це вже так
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11109
З нами з: 29.09.19
Подякував: 797 раз.
Подякували: 1690 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 01:47

  fKonstantin написав:Подскажите плз кто реально сталкивался или знает последние тенденции: если перевод например 30 000..40 000грн от свекрови к невестке (фамилия та же, деньги с депозита) внутри одного банка, с карты на карту - финмон может заблокировать?

40к грн - это мизер. Вон даже "высокорискованным" клиентам Меморандум 50к в месяц позволяет. Ничего не будет.

  fKonstantin написав:И что лучше написать в назначении платежа?

Назначение платежа при P2P разве вообще есть?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6318
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 12:28

Re: Байки про банки і не тільки....

fKonstantin написав:Подскажите плз кто реально сталкивался или знает последние тенденции: если перевод например 30 000..40 000грн от свекрови к невестке (фамилия та же, деньги с депозита) внутри одного банка, с карты на карту - финмон может заблокировать?
(ясно что в теории может быть все, но по факту, вероятность мизерная или весьма возможная??)

И что лучше написать в назначении платежа? Или это до лампочки по факту?
Нужно передать деньги но.. прям ОЧЕНЬ не нужны проблемы именно сейчас, критично и срочно! Какие соображения стоит принять во внимание? Спасибо.
Не має бути жодних проблем, занадто мала сума. Переказував на різні картки подібні і жодного разу ніяких сюрпризів не було
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37095
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8279 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:07

Re: Байки про банки і не тільки....

В когось є кешбек по МСС 8299?
chipmunk
 
Повідомлень: 9070
З нами з: 15.04.09
Подякував: 574 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1923192419251926>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 296129
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
10 фактов про MONOBANK
Ірина_ » Чет 11 кві, 2019 10:05
2 6441
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2019 14:04
Ірина_
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 153670
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10319)
19.12.2025 18:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.