Додано: П'ят 19 гру, 2025 01:27

Подскажите плз кто реально сталкивался или знает последние тенденции: если перевод например 30 000..40 000грн от свекрови к невестке (фамилия та же, деньги с депозита) внутри одного банка, с карты на карту - финмон может заблокировать?

(ясно что в теории может быть все, но по факту, вероятность мизерная или весьма возможная??)



И что лучше написать в назначении платежа? Или это до лампочки по факту?

Нужно передать деньги но.. прям ОЧЕНЬ не нужны проблемы именно сейчас, критично и срочно! Какие соображения стоит принять во внимание? Спасибо.