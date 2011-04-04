Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:29
chipmunk написав:
В когось є кешбек по МСС 8299?
Скоріш за все ні
Navegantes
Повідомлень: 588
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 153 раз.
Профіль
2
1
Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:50
Navegantes написав: chipmunk написав:
В когось є кешбек по МСС 8299?
Скоріш за все ні
А чем "Услуги догляду за дітьми" такой уже особенный? Например,
в Альянсе в исключениях
не вижу.
moveton
Повідомлень: 6323
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 776 раз.
Профіль
3
7
Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:04
moveton написав: Navegantes написав: chipmunk написав:
В когось є кешбек по МСС 8299?
Скоріш за все ні
А чем "Услуги догляду за дітьми" такой уже особенный? Например,
в Альянсе в исключениях
не вижу.
Ок, Альянс дає. Можливо, ще якийсь банк, який дає кешбек майже на все.
Navegantes
Повідомлень: 588
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 153 раз.
Профіль
2
1
Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:22
Navegantes написав:
Ок, Альянс дає. Можливо, ще якийсь банк, який дає кешбек майже на все.
Та есть ещё чутка. Unex (тоже 1%, но нужно набирать в месяц от 100 грн, иначе зажмут), может быть VST (
недавно была акция даже на 3%
), Accord, Izi. Но надо смотреть. У Sense почему-то в исключениях.
moveton
Повідомлень: 6323
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 776 раз.
Профіль
3
7
Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:33
moveton написав: Navegantes написав:
Ок, Альянс дає. Можливо, ще якийсь банк, який дає кешбек майже на все.
Та есть ещё чутка. Unex (тоже 1%, но нужно набирать в месяц от 100 грн, иначе зажмут), может быть VST (
прямо сейчас вообще 3%
), Accord, Izi. Но надо смотреть. У Sense почему-то в исключениях.
У Аккорда в переліку категорій з підвищеним кешбеком не знайшов таку, яка б підійшла під MCC8299.
Navegantes
Повідомлень: 588
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 153 раз.
Профіль
2
1
Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:42
Navegantes написав:
У Аккорда в переліку категорій з підвищеним кешбеком не знайшов таку, яка б підійшла під MCC8299.
Верно. Но они не просто так называются "з підвищеним кешбеком". Потому, что есть ещё базовый 0.5% на почти всё, который выбирать не надо. По крайней мере года полтора назад так было. Сейчас
может и не дают уже
, но стоит у поддержки переспросить, если интересно.
moveton
Повідомлень: 6323
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 776 раз.
Профіль
3
7
Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:07
moveton написав: Navegantes написав:
У Аккорда в переліку категорій з підвищеним кешбеком не знайшов таку, яка б підійшла під MCC8299.
Верно. Но они не просто так называются "з підвищеним кешбеком". Потому, что есть ещё базовый 0.5% на почти всё, который выбирать не надо. По крайней мере года полтора назад так было. Сейчас
может и не дают уже
, но стоит у поддержки переспросить, если интересно.
Тепер, виходячи з додатку 4 (ви дали посилання), базовий кешбек 0 %, тобто відсутній. При цьому слово "Підвищений" вирішили не чіпати, нехай клієнтів вабить "підвищений кешбек"
Navegantes
Повідомлень: 588
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 153 раз.
Профіль
2
1
Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:09
Navegantes написав:
Тепер, виходячи з додатку 4 (ви дали посилання), базовий кешбек 0 %, тобто відсутній. При цьому слово "Підвищений" вирішили не чіпати, нехай клієнтів вабить "підвищений кешбек"
Ну я потому и дал, что увидел в нём 0. Но не удивлюсь, если на самом деле всё таки начисляют.
moveton
Повідомлень: 6323
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 776 раз.
Профіль
3
7
Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:16
moveton написав: Navegantes написав:
Тепер, виходячи з додатку 4 (ви дали посилання), базовий кешбек 0 %, тобто відсутній. При цьому слово "Підвищений" вирішили не чіпати, нехай клієнтів вабить "підвищений кешбек"
Ну я потому и дал, что увидел в нём 0. Но не удивлюсь, если на самом деле всё таки начисляют.
Тобто в тарифах 0 %, а по факту можуть нараховувати 0.5%?
РобінГудБанк
Navegantes
Повідомлень: 588
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 153 раз.
Профіль
2
1
Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:22
Navegantes написав:
Тобто в тарифах 0 %, а по факту можуть нараховувати 0.5%?
РобінГудБанк
Рояль - банк довольно самобытный, так что запросто
Но скорее всего таки закончилось потому, что в
версии этого документа полуторагодичной давности
0.5% были указаны. Ну и ладно. Пока Альянс всё равно лучший.
moveton
Повідомлень: 6323
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 776 раз.
Профіль
3
7
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
253
296180
Пон 22 бер, 2021 20:04 Успіх
2
6463
50
153716