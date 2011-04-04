RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 243
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
26%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
34
Користуюся одним
11%
27
В жодному
12%
30
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 04:20

Re: Байки про банки і не тільки....

  swan forever написав:А сколько людей пострадало пока чадушки веселились никого не интересует. И то, шо не все просто перебесились, но продолжили сбивать шапки в крупных масштабах, тоже неинтересно.

Если верить Кодексам всех стран, то интересует. Прописано, что или чадушко компенсирует результаты своих действий самостоятельно или оно считается недееспособным, обязательно имеет какого-то опекуна с правами свободу чадушки ограничивать и компенсацию в том же объёме производит опекун. Не вижу какие тут альтернативы, пока не научились дееспособность заливать в мозг при рождении. Да и казалось бы нормально задумано: окружающие в любом случае получают одинаковую компенсацию вне зависимости от дееспособности вредителя, а опекун имеет максимальный стимул в нём вредительские наклонности искоренять. Только этот механизм любят засорять близоруким гуманизмом и поэтому часто он работает так себе. В любом возрасте "чадушки". Кейс Долиной это ярко показал. Причём сразу две вещи:
1) Если оставлять вредителя безнаказанным, то подобных быстро разведётся в огромном количестве. Ведь можно и выгодно (лично вредителю);
2) Если потенциально пострадающие слишком массово возмутятся, то даже до самого гуманного суда в мире доходит, что лучше ему свою гуманность отменить не дожидаясь уже самосудов.
