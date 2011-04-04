RSS
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
Ринок банківських послуг
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 243
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
26%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
34
Користуюся одним
11%
27
В жодному
12%
30
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 09:58

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Банківські комісії: що нового з’явилося за останні місяці
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 14:03

Андрій Пишний - голова НБУ

Маємо розвиток ситуації з коштами державного банку, затриманими в Угорщині. І він лише підтверджує те, що від самого початку було очевидним: йдеться не про правила чи безпеку, а виключно про заздалегідь зрежисоване політичне дійство, побудоване на беззаконні.
Постановою Уряду Угорщини № 49/2026, яка була ухвалена поспіхом і заднім числом, звичайну банківську операцію – перевезення готівки та банківських металів між банками з усіма дозвільними документами та митним оформленням – оголошують загрозою національній безпеці.
Швидка юридична оцінка говорить про те, що таким чином накладення арешту виведене за межі кримінального процесу та передане в пряме підпорядкування уряду.

Мета очевидна: кошти українського державного банку вилучені щонайменше на 60 днів, а публічні заяви угорських посадовців безпосередньо пов’язують їх повернення з політичними вимогами.
Сьогодні Національна асамблея Угорщини більшістю голосів ухвалила резолюцію про відмову від підтримки вступу України до ЄС та виступила проти подальшого фінансування її військових потреб країнами ЄС.
Водночас парламент Угорщини сьогодні ж з фантастичною швидкістю ухвалює закон про вилучення коштів Ощадбанку.
Ми маємо справу не з правовим процесом, а з політичним тиском.
Угорщина вдається не лише до маніпуляцій, але й до міжнародного шантажу?
Країна ЄС на очах у решти 26 країн нехтує ключовими принципами об’єднання та вдається до політично вмотивованих незаконних дій?
Схоже, ці питання більше не риторичні.

Ми ведемо комунікацію з європейськими партнерами та розраховуємо на неупереджене та транспарентне дослідження кейсу з відповідними висновками та результатами, які дали б змогу на практиці продемонструвати прихильність до верховенства права в ЄС.
Ірина_
