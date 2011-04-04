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Байки про банки
і не тільки....
Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)
Байки про банки і не тільки....
3.7
5
243
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
26%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
34
Користуюся одним
11%
27
В жодному
12%
30
Всього голосів : 243
Додано: Вів 30 чер, 2026 10:36
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Що робити, якщо банк не віддає депозит чи валюту
Ірина_
Модератор Форуму
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Цитата
Додано: Вів 30 чер, 2026 10:41
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Ірина_
Модератор Форуму
Повідомлень:
5704
З нами з:
14.09.13
Подякував:
1262
раз.
Подякували:
2123
раз.
Профіль
Відповісти
Цитата
#
<
1
...
1934
1935
1936
1937
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