RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Резюме
/
Представлю интересы Вашей
компании на территории Республики

Представлю интересы Вашей компании на территории Республики

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 15:07

Представлю интересы Вашей компании на территории Республики

Имею большой опыт коммерческой работы (больше 20 лет) в разных отраслях промышленности и торговли (экспорт/импорт, оптовая торговля, управление). Есть юр лицо. Продвижение Ваших товаров в Белоруссии. Поспособствую поиску и приобретению любых необходимых Вам товаров, оборудования, техники, материалов, продуктов питания и многих других интересующих Вас позиций, производимых в Республике Беларусь или прилегающих государствах. Управление коллективом и подбор кадров.
Также сопровождение сделок по существующим или заключение новых контрактов.
Работа с министерствами и любыми ведущими предприятиями, такими как: маз, мтз, белаз, амкодор, бмз, Нефтехимический комплекс, Концернами мясомолочной промышленности, Производство шприцов одноразовых и медпрепаратов Белорусского производства и многое другое не перечисленное в этом списке.
Удобное местонахождение для представления Вашей продукции…..100 км до Прибалтики, 400 км до Польши, 600 км до Украины, 60 км до границы РФ в Питерском направлении…
Налажены контакты и бизнес общение с такими странами и республиками как: страны Прибалтики и Евросоюза, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Украина, Молдавия, тесный бизнес контакт с Западной Африкой (Буркина-Фасо)…..
Честное и прозрачное ведение бизнеса, при необходимости конфиденциальность. Буду рад интересным предложениям…
gamzz
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сдам в аренду сертификат бухгалтера финансовой компании
andrey17 » Чет 14 гру, 2017 11:21
0 98
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 гру, 2017 11:21
andrey17
Представляю Ваши интересы на территории Республики Беларусь
Anonymous » Суб 30 лип, 2011 11:47
2 3751
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2013 11:39
mrlux
Представлю Ваши интересы в г. Ровно
Anonymous » Вів 19 жов, 2010 14:28
0 2214
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 жов, 2010 14:28
alexlexus
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
УкрСиббанк (5961)
04.01.2018 16:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.