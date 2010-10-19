Представлю интересы Вашей компании на территории Республики

Имею большой опыт коммерческой работы (больше 20 лет) в разных отраслях промышленности и торговли (экспорт/импорт, оптовая торговля, управление). Есть юр лицо. Продвижение Ваших товаров в Белоруссии. Поспособствую поиску и приобретению любых необходимых Вам товаров, оборудования, техники, материалов, продуктов питания и многих других интересующих Вас позиций, производимых в Республике Беларусь или прилегающих государствах. Управление коллективом и подбор кадров.
Также сопровождение сделок по существующим или заключение новых контрактов.
Работа с министерствами и любыми ведущими предприятиями, такими как: маз, мтз, белаз, амкодор, бмз, Нефтехимический комплекс, Концернами мясомолочной промышленности, Производство шприцов одноразовых и медпрепаратов Белорусского производства и многое другое не перечисленное в этом списке.
Удобное местонахождение для представления Вашей продукции…..100 км до Прибалтики, 400 км до Польши, 600 км до Украины, 60 км до границы РФ в Питерском направлении…
Налажены контакты и бизнес общение с такими странами и республиками как: страны Прибалтики и Евросоюза, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Украина, Молдавия, тесный бизнес контакт с Западной Африкой (Буркина-Фасо)…..
Честное и прозрачное ведение бизнеса, при необходимости конфиденциальность. Буду рад интересным предложениям…