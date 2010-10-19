Представлю интересы Вашей компании на территории Республики

Имею большой опыт коммерческой работы (больше 20 лет) в разных отраслях промышленности и торговли (экспорт/импорт, оптовая торговля, управление). Есть юр лицо. Продвижение Ваших товаров в Белоруссии. Поспособствую поиску и приобретению любых необходимых Вам товаров, оборудования, техники, материалов, продуктов питания и многих других интересующих Вас позиций, производимых в Республике Беларусь или прилегающих государствах. Управление коллективом и подбор кадров. Также сопровождение сделок по существующим или заключение новых контрактов. Работа с министерствами и любыми ведущими предприятиями, такими как: маз, мтз, белаз, амкодор, бмз, Нефтехимический комплекс, Концернами мясомолочной промышленности, Производство шприцов одноразовых и медпрепаратов Белорусского производства и многое другое не перечисленное в этом списке. Удобное местонахождение для представления Вашей продукции…..100 км до Прибалтики, 400 км до Польши, 600 км до Украины, 60 км до границы РФ в Питерском направлении… Налажены контакты и бизнес общение с такими странами и республиками как: страны Прибалтики и Евросоюза, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Украина, Молдавия, тесный бизнес контакт с Западной Африкой (Буркина-Фасо)….. Честное и прозрачное ведение бизнеса, при необходимости конфиденциальность. Буду рад интересным предложениям…
3. Энергетическое оборудование - Газопоршневые когенерационные установки;
Мини-ТЭЦ (ТЭС) на газе; Мини-ТЭЦ (ТЭС) на мазуте; Мини-ТЭЦ (ТЭС) на угле; Мини-ТЭЦ (ТЭС) на антраците; Мини-ТЭЦ (ТЭС) на щепе; Мини-ТЭЦ (ТЭС) на сырых древесных отходах; Мини-ТЭЦ (ТЭС) на торфе; Мини-ТЭЦ (ТЭС) на лузге подсолнечника; Мини-ТЭЦ (ТЭС) на костре льна; Мини-ТЭЦ на твердых бытовых отходах (ТБО) и других видах твердого топлива; Мини-ТЭЦ (ТЭС) на отходах промышленного птицеводства. Утилизация и сжигание подстилочно-пометной массы
Это не все оборудование, готовы комплектовать любой рентабельный объект. доставку организовываем.
Для реализации услуг есть все: команда специалистов, сайт, успешный опыт, рекомендации, подтвержденный
экономический эффект. Ищем партнера, который проведет переговоры с потенциальным клиентом (лицом принимающим решения) и
будет сопровождать проект.
Самый важный вопрос и он же является ключевым на сегодняшний день это коррумпированность нашего
рынка, мы ищем людей в регионах либо мастеров продаж, либо тех у кого есть связи и выходы на должностных
лиц. Если ранее продажи шли хорошо, то вступлением в силу законов о закупках (ширма) продажи через звонки сошли
на нет. На сегодня остается действенный способ это личная встреча с представителем заказчика.
Я лично занимаюсь продажами данного оборудования с 2008 года компания ПГС комплект существует с 2012
августа работает на базе завода. Директор компании завода мой троюродный брат..Цех не большой, но себя
зарекомендовавший..
из Саратова всё это идёт по той причине потому что мы являемся родиной газовой промышленности и здесь это
всё зарождалась... сейчас в сфере огромные конкуренции ...стало сложно выживать предложение много но они
не все качественные На сегодняшний момент Реально работает несколько заводов а остальные в Саратове
является коммерсантами... ... Я лично в свое время наелась плачевного опыта и открыла ПГС комплект именно
по той причине потому что многие производители заявляют себя как производители, а потом не несут
ответственность за свою качество, мы несем ответственность за свое оборудование и нареканий по нашим
объектам нет.
Конкуренция так же на рынке присутствует, кто то берет именно низкой ценой работа ради работы без несения
ответственности. Данного типа оборудование не может стоить меньше чем оно стоит, и супер высокие не
оправданные цены как у некоторых мы тоже не приветствуем.
Цена качество доставка - наши преимущества.
Мы не стремимся открыть региональный филиал, нам нужны реальные финансируемые заказы, а время и
количество сделок укажут как быть далее.
Для отчетности перед вышестоящими возможно предоставление нескольких предложений (на бланках разных
компаний) с более высокими ценами от "конкурентов"
- как осуществляются монтажные работы - мы производители, но если будет объект с сопутствующими услугами,
мы будем привлекать соответствующие компании именно по месту монтажа данного объекта, так как таскать
технику и командировать сотрудников из нашего региона менее рентабельный способ. Вообще будем решать вопросы по мере их поступления.
Вы используете свои методы для привлечения клиентов, получаете техническое задание, направляете его нам, мы на производстве производим подбор и делаем КП, Вы на основании Вашего предложения делаете КП клиенту, по возможности реализуете по той стоимости которую мы предоставили, Мы Вам оказываем всю необходимую техническую поддержку, если продадите дороже ради Бога, по завершении сделки прибыль делится пополам, либо решаем этот вопрос оставляя Вашу часть у Вас на счету, все моменты по согласованию этого вопроса решаем по факту готовности клиента оплачивать оборудование.
Мы НЕ заинтересованны в перехвате клиента, Нам интересно ДОЛГОСРОЧНОЕ партнерство с добросовестными коллегами. Мы физически не сможем объять весь рынок самостоятельно, поэтому ищем ПАРТНЕРОВ. Наш рынок конкурентный, но не у всех компаний есть наш опыт и наше мудрое видение ситуации на рынке.
Вы можете предложить свои варианты. Рассмотрим все условия.