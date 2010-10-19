Форуми / Ринок праці: резюме,

вакансії та освіта / Резюме / Представлю интересы Вашей

компании на территории Республики Представлю интересы Вашей компании на территории Республики + Додати

тему Відповісти

на тему Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.

Додано: Чет 04 січ, 2018 15:07 Представлю интересы Вашей компании на территории Республики Имею большой опыт коммерческой работы (больше 20 лет) в разных отраслях промышленности и торговли (экспорт/импорт, оптовая торговля, управление). Есть юр лицо. Продвижение Ваших товаров в Белоруссии. Поспособствую поиску и приобретению любых необходимых Вам товаров, оборудования, техники, материалов, продуктов питания и многих других интересующих Вас позиций, производимых в Республике Беларусь или прилегающих государствах. Управление коллективом и подбор кадров.

Также сопровождение сделок по существующим или заключение новых контрактов.

Работа с министерствами и любыми ведущими предприятиями, такими как: маз, мтз, белаз, амкодор, бмз, Нефтехимический комплекс, Концернами мясомолочной промышленности, Производство шприцов одноразовых и медпрепаратов Белорусского производства и многое другое не перечисленное в этом списке.

Удобное местонахождение для представления Вашей продукции…..100 км до Прибалтики, 400 км до Польши, 600 км до Украины, 60 км до границы РФ в Питерском направлении…

Налажены контакты и бизнес общение с такими странами и республиками как: страны Прибалтики и Евросоюза, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Украина, Молдавия, тесный бизнес контакт с Западной Африкой (Буркина-Фасо)…..

Честное и прозрачное ведение бизнеса, при необходимости конфиденциальность. Буду рад интересным предложениям… gamzz Повідомлень: 1 З нами з: 27.12.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 лип, 2018 14:04 Партнерство gamzz Добрый день!



Предлагаю 50/50 с прибыли после реализации успешной сделки.



Прошу связаться по нижеуказанным мессенджерам.



Интересует партнерство с представителем в любом регионе.



Предприятие производит и поставляет: (В адрес заказчика есть возможность предусмотреть бонус в размере



10% от суммы заказа - либо по договоренности с заказчиком)



1. Оборудование для газификации - Газорегуляторные пункты шкафные, рамные, блочные - ШРП, ГРПШ, ПГБ,



ГРПБ, ГСГО, УГРШ, УГРШК;



Узлы учета расхода газа шкафные, рамные, блочные – ПУУРГ, ШУУРГ, БУУРГ;



Автоматизированные газораспределительные станции - АГРС, ГРС;



2. Оборудование для теплоснабжения – блочно-модульные котельные установки - Газовые, Комбинированные,



Аварийные на шасси, Паровые, Дизельные, Крышные, Пристроенные, Отдельностоящие - БКУ, ТКУ, АБМК…



Котлы – Бытовые, Промышленные и Парогенераторы;



Горелки - газовые, дизельные, мазутные, комбинированные;



3. Энергетическое оборудование - Газопоршневые когенерационные установки;



Мини-ТЭЦ (ТЭС) на газе;

Мини-ТЭЦ (ТЭС) на мазуте;

Мини-ТЭЦ (ТЭС) на угле;

Мини-ТЭЦ (ТЭС) на антраците;

Мини-ТЭЦ (ТЭС) на щепе;

Мини-ТЭЦ (ТЭС) на сырых древесных отходах;

Мини-ТЭЦ (ТЭС) на торфе;

Мини-ТЭЦ (ТЭС) на лузге подсолнечника;

Мини-ТЭЦ (ТЭС) на костре льна;

Мини-ТЭЦ на твердых бытовых отходах (ТБО) и других видах твердого топлива;

Мини-ТЭЦ (ТЭС) на отходах промышленного птицеводства. Утилизация и сжигание подстилочно-пометной массы



(куриный помет) птицефабрик.



Комплектные трансформаторные подстанции - КТПм, КТПс, КТПн, КТПгс, БКТП, КТПБ.



Telegram/Viber/ WhatsApp +79271504170, https://t.me/NataliaPGSKomplekt



Это не все оборудование, готовы комплектовать любой рентабельный объект. доставку организовываем.



Для реализации услуг есть все: команда специалистов, сайт, успешный опыт, рекомендации, подтвержденный



экономический эффект.

Ищем партнера, который проведет переговоры с потенциальным клиентом (лицом принимающим решения) и



будет сопровождать проект.





Самый важный вопрос и он же является ключевым на сегодняшний день это коррумпированность нашего



рынка, мы ищем людей в регионах либо мастеров продаж, либо тех у кого есть связи и выходы на должностных



лиц.

Если ранее продажи шли хорошо, то вступлением в силу законов о закупках (ширма) продажи через звонки сошли



на нет. На сегодня остается действенный способ это личная встреча с представителем заказчика.



Я лично занимаюсь продажами данного оборудования с 2008 года компания ПГС комплект существует с 2012



августа работает на базе завода. Директор компании завода мой троюродный брат..Цех не большой, но себя



зарекомендовавший..



из Саратова всё это идёт по той причине потому что мы являемся родиной газовой промышленности и здесь это



всё зарождалась... сейчас в сфере огромные конкуренции ...стало сложно выживать предложение много но они



не все качественные На сегодняшний момент Реально работает несколько заводов а остальные в Саратове



является коммерсантами... ... Я лично в свое время наелась плачевного опыта и открыла ПГС комплект именно



по той причине потому что многие производители заявляют себя как производители, а потом не несут



ответственность за свою качество, мы несем ответственность за свое оборудование и нареканий по нашим



объектам нет.



Конкуренция так же на рынке присутствует, кто то берет именно низкой ценой работа ради работы без несения



ответственности. Данного типа оборудование не может стоить меньше чем оно стоит, и супер высокие не



оправданные цены как у некоторых мы тоже не приветствуем.



Цена качество доставка - наши преимущества.



Мы не стремимся открыть региональный филиал, нам нужны реальные финансируемые заказы, а время и



количество сделок укажут как быть далее.



Для отчетности перед вышестоящими возможно предоставление нескольких предложений (на бланках разных



компаний) с более высокими ценами от "конкурентов"



- как осуществляются монтажные работы - мы производители, но если будет объект с сопутствующими услугами,



мы будем привлекать соответствующие компании именно по месту монтажа данного объекта, так как таскать



технику и командировать сотрудников из нашего региона менее рентабельный способ.

Вообще будем решать вопросы по мере их поступления.





Вы используете свои методы для привлечения клиентов,

получаете техническое задание,

направляете его нам,

мы на производстве производим подбор и делаем КП,

Вы на основании Вашего предложения делаете КП клиенту,

по возможности реализуете по той стоимости которую мы предоставили,

Мы Вам оказываем всю необходимую техническую поддержку,

если продадите дороже ради Бога,

по завершении сделки прибыль делится пополам,

либо решаем этот вопрос оставляя Вашу часть у Вас на счету,

все моменты по согласованию этого вопроса решаем по факту готовности клиента оплачивать оборудование.



Мы НЕ заинтересованны в перехвате клиента,

Нам интересно ДОЛГОСРОЧНОЕ партнерство с добросовестными коллегами.

Мы физически не сможем объять весь рынок самостоятельно, поэтому ищем ПАРТНЕРОВ.

Наш рынок конкурентный, но не у всех компаний есть наш опыт и наше мудрое видение ситуации на рынке.



Вы можете предложить свои варианты.

Рассмотрим все условия.





Наталия

C Уважением к Вам и Вашему делу

тел/факс 8(8452)30-00-67, 68-21-00

Telegram/Viber/ WhatsApp +79271504170

сайт http://pgskomplekt.ru/

e-mail:

https://t.me/NataliaPGSKomplekt Добрый день!Предлагаю 50/50 с прибыли после реализации успешной сделки.Прошу связаться по нижеуказанным мессенджерам.Интересует партнерство с представителем в любом регионе.Предприятие производит и поставляет: (В адрес заказчика есть возможность предусмотреть бонус в размере10% от суммы заказа - либо по договоренности с заказчиком)1. Оборудование для газификации - Газорегуляторные пункты шкафные, рамные, блочные - ШРП, ГРПШ, ПГБ,ГРПБ, ГСГО, УГРШ, УГРШК;Узлы учета расхода газа шкафные, рамные, блочные – ПУУРГ, ШУУРГ, БУУРГ;Автоматизированные газораспределительные станции - АГРС, ГРС;2. Оборудование для теплоснабжения – блочно-модульные котельные установки - Газовые, Комбинированные,Аварийные на шасси, Паровые, Дизельные, Крышные, Пристроенные, Отдельностоящие - БКУ, ТКУ, АБМК…Котлы – Бытовые, Промышленные и Парогенераторы;Горелки - газовые, дизельные, мазутные, комбинированные;3. Энергетическое оборудование - Газопоршневые когенерационные установки;Мини-ТЭЦ (ТЭС) на газе;Мини-ТЭЦ (ТЭС) на мазуте;Мини-ТЭЦ (ТЭС) на угле;Мини-ТЭЦ (ТЭС) на антраците;Мини-ТЭЦ (ТЭС) на щепе;Мини-ТЭЦ (ТЭС) на сырых древесных отходах;Мини-ТЭЦ (ТЭС) на торфе;Мини-ТЭЦ (ТЭС) на лузге подсолнечника;Мини-ТЭЦ (ТЭС) на костре льна;Мини-ТЭЦ на твердых бытовых отходах (ТБО) и других видах твердого топлива;Мини-ТЭЦ (ТЭС) на отходах промышленного птицеводства. Утилизация и сжигание подстилочно-пометной массы(куриный помет) птицефабрик.Комплектные трансформаторные подстанции - КТПм, КТПс, КТПн, КТПгс, БКТП, КТПБ.Telegram/Viber/ WhatsApp +79271504170,Это не все оборудование, готовы комплектовать любой рентабельный объект. доставку организовываем.Для реализации услуг есть все: команда специалистов, сайт, успешный опыт, рекомендации, подтвержденныйэкономический эффект.Ищем партнера, который проведет переговоры с потенциальным клиентом (лицом принимающим решения) ибудет сопровождать проект.Самый важный вопрос и он же является ключевым на сегодняшний день это коррумпированность нашегорынка, мы ищем людей в регионах либо мастеров продаж, либо тех у кого есть связи и выходы на должностныхлиц.Если ранее продажи шли хорошо, то вступлением в силу законов о закупках (ширма) продажи через звонки сошлина нет. На сегодня остается действенный способ это личная встреча с представителем заказчика.Я лично занимаюсь продажами данного оборудования с 2008 года компания ПГС комплект существует с 2012августа работает на базе завода. Директор компании завода мой троюродный брат..Цех не большой, но себязарекомендовавший..из Саратова всё это идёт по той причине потому что мы являемся родиной газовой промышленности и здесь этовсё зарождалась... сейчас в сфере огромные конкуренции ...стало сложно выживать предложение много но онине все качественные На сегодняшний момент Реально работает несколько заводов а остальные в Саратовеявляется коммерсантами... ... Я лично в свое время наелась плачевного опыта и открыла ПГС комплект именнопо той причине потому что многие производители заявляют себя как производители, а потом не несутответственность за свою качество, мы несем ответственность за свое оборудование и нареканий по нашимобъектам нет.Конкуренция так же на рынке присутствует, кто то берет именно низкой ценой работа ради работы без несенияответственности. Данного типа оборудование не может стоить меньше чем оно стоит, и супер высокие неоправданные цены как у некоторых мы тоже не приветствуем.Цена качество доставка - наши преимущества.Мы не стремимся открыть региональный филиал, нам нужны реальные финансируемые заказы, а время иколичество сделок укажут как быть далее.Для отчетности перед вышестоящими возможно предоставление нескольких предложений (на бланках разныхкомпаний) с более высокими ценами от "конкурентов"- как осуществляются монтажные работы - мы производители, но если будет объект с сопутствующими услугами,мы будем привлекать соответствующие компании именно по месту монтажа данного объекта, так как таскатьтехнику и командировать сотрудников из нашего региона менее рентабельный способ.Вообще будем решать вопросы по мере их поступления.Вы используете свои методы для привлечения клиентов,получаете техническое задание,направляете его нам,мы на производстве производим подбор и делаем КП,Вы на основании Вашего предложения делаете КП клиенту,по возможности реализуете по той стоимости которую мы предоставили,Мы Вам оказываем всю необходимую техническую поддержку,если продадите дороже ради Бога,по завершении сделки прибыль делится пополам,либо решаем этот вопрос оставляя Вашу часть у Вас на счету,все моменты по согласованию этого вопроса решаем по факту готовности клиента оплачивать оборудование.Мы НЕ заинтересованны в перехвате клиента,Нам интересно ДОЛГОСРОЧНОЕ партнерство с добросовестными коллегами.Мы физически не сможем объять весь рынок самостоятельно, поэтому ищем ПАРТНЕРОВ.Наш рынок конкурентный, но не у всех компаний есть наш опыт и наше мудрое видение ситуации на рынке.Вы можете предложить свои варианты.Рассмотрим все условия.НаталияC Уважением к Вам и Вашему делутел/факс 8(8452)30-00-67, 68-21-00Telegram/Viber/ WhatsApp +79271504170сайтe-mail: office@pgskomplekt.ru net_1974

Повідомлень: 2 З нами з: 31.07.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Представлю ваши интересы в Республике Беларусь, Минск.

Anonymous » Сер 11 бер, 2009 14:50 Anonymous » Сер 11 бер, 2009 14:50 7 7237

net_1974 Вів 31 лип, 2018 14:06 Представляю Ваши интересы на территории Республики Беларусь

Anonymous » Суб 30 лип, 2011 11:47 Anonymous » Суб 30 лип, 2011 11:47 2 4092

mrlux Сер 18 вер, 2013 11:39 Представлю Ваши интересы в г. Ровно

Anonymous » Вів 19 жов, 2010 14:28 Anonymous » Вів 19 жов, 2010 14:28 0 2537 Вів 19 жов, 2010 14:28

alexlexus