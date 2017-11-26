Агентство NASA опублікувало інформацію про ідеї для своїх нових місій.
Дивися повний текст NASA створює робота-бабку для підкорення Титана.
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Додано: Чет 04 січ, 2018 16:32
NASA створює робота-бабку для підкорення Титана
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Дивися повний текст NASA створює робота-бабку для підкорення Титана.
Додано: Чет 04 січ, 2018 16:32
Уникальность Титана - в том, что реки-моря и на поверхности есть. Не водяные конечно - но жизнь не обязательно должна копировать земную. А за жидкой водой в мантии так далеко лететь не надо.
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