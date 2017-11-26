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NASA створює робота-бабку
для підкорення Титана

NASA створює робота-бабку для підкорення Титана
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 16:32

NASA створює робота-бабку для підкорення Титана

Пропонуємо до обговорення:
Агентство NASA опублікувало інформацію про ідеї для своїх нових місій.

Дивися повний текст NASA створює робота-бабку для підкорення Титана.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 16:32

Уникальность Титана - в том, что реки-моря и на поверхности есть. Не водяные конечно - но жизнь не обязательно должна копировать земную. А за жидкой водой в мантии так далеко лететь не надо.
di2gard
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