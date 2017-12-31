Майже 74% опитаних українців вважають, що події в країні розвиваються у неправильному напрямку
Дивися повний текст З кожним роком все більше українців вважають напрям розвитку країни неправильним – соціологи.
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Додано: Чет 04 січ, 2018 17:30
З кожним роком все більше українців вважають напрям...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З кожним роком все більше українців вважають напрям розвитку країни неправильним – соціологи.
Додано: Чет 04 січ, 2018 17:30
и такое ощущение, что все 14,4% "в верном направлении" сидят на этом форуме и поют дифирамбы власти.
Додано: Чет 04 січ, 2018 17:39
По мойму путается направление и результат. Например, если сняли асфальт для ремонта дороги и кинули,то направление правильное - т.к ремонтировать дороги хорошо, а вот результат *г****. Я так и на понял , откуда взялась цифра неверного направления 74 ?
Додано: Чет 04 січ, 2018 17:57
Re: вважають
Додано: Чет 04 січ, 2018 18:11
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