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З кожним роком все більше
українців вважають напрям...

З кожним роком все більше українців вважають напрям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 17:30

З кожним роком все більше українців вважають напрям...

Пропонуємо до обговорення:
Майже 74% опитаних українців вважають, що події в країні розвиваються у неправильному напрямку

Дивися повний текст З кожним роком все більше українців вважають напрям розвитку країни неправильним – соціологи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 17:30

и такое ощущение, что все 14,4% "в верном направлении" сидят на этом форуме и поют дифирамбы власти.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 17:39

По мойму путается направление и результат. Например, если сняли асфальт для ремонта дороги и кинули,то направление правильное - т.к ремонтировать дороги хорошо, а вот результат *г****. Я так и на понял , откуда взялась цифра неверного направления 74 ?
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 17:57

Re: вважають

  ssnet написав:если сняли асфальт для ремонта дороги и кинули,то направление правильное - т.к ремонтировать дороги хорошо, а вот результат г***.

Если асфальт сняли бездари - то направление г... Слово "результат" далее вообще не следует никогда.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 18:11

  sequence написав:и такое ощущение, что все 14,4% "в верном направлении" сидят на этом форуме и поют дифирамбы власти.


И у каждого по пару десятков аккаунтов
max_us_ua
 
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