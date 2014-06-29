RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З кожним роком все більше
українців вважають напрям...

З кожним роком все більше українців вважають напрям...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 17:30

З кожним роком все більше українців вважають напрям...

Пропонуємо до обговорення:
Майже 74% опитаних українців вважають, що події в країні розвиваються у неправильному напрямку

Дивися повний текст З кожним роком все більше українців вважають напрям розвитку країни неправильним – соціологи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79102
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 17:30

и такое ощущение, что все 14,4% "в верном направлении" сидят на этом форуме и поют дифирамбы власти.
sequence
 
Повідомлень: 671
З нами з: 29.12.15
Подякував: 40 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 17:39

По мойму путается направление и результат. Например, если сняли асфальт для ремонта дороги и кинули,то направление правильное - т.к ремонтировать дороги хорошо, а вот результат *г****. Я так и на понял , откуда взялась цифра неверного направления 74 ?
ssnet
1
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 17:57

Re: вважають

  ssnet написав:если сняли асфальт для ремонта дороги и кинули,то направление правильное - т.к ремонтировать дороги хорошо, а вот результат г***.

Если асфальт сняли бездари - то направление г... Слово "результат" далее вообще не следует никогда.
sal
 
Повідомлень: 1866
З нами з: 25.03.16
Подякував: 240 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 18:11

  sequence написав:и такое ощущение, что все 14,4% "в верном направлении" сидят на этом форуме и поют дифирамбы власти.


И у каждого по пару десятков аккаунтов
max_us_ua
 
Повідомлень: 2340
З нами з: 17.11.08
Подякував: 271 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:29

Идет Украина в правильном направлении или не в правильном, без конкретики это даже не лозунги. Каждый сам в своей голове представляет этот путь к соему эльдорадо с неминуемым разочарованиев в конце. Тут одна болшая страна 70-т лет шла к коммунизму. Но когда должны были построить в чем будет выражаться этот рай. Некая недосягаемая утопия. Но даже в те времена были пятилетки, где четко было сказано, за сколько, кто и что должно получиться.
Поэтому сейча ситуация такая - Украина заблудилась, а ведут ее "Сусанины", которые и брода не знают.
имхо
cccp30000
Аватар користувача
 
Повідомлень: 531
З нами з: 07.06.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:36

  cccp30000 написав:Идет Украина в правильном направлении или не в правильном, без конкретики это даже не лозунги. Каждый сам в своей голове представляет этот путь к соему эльдорадо с неминуемым разочарованиев в конце. Тут одна болшая страна 70-т лет шла к коммунизму. Но когда должны были построить в чем будет выражаться этот рай. Некая недосягаемая утопия. Но даже в те времена были пятилетки, где четко было сказано, за сколько, кто и что должно получиться.
Поэтому сейча ситуация такая - Украина заблудилась, а ведут ее "Сусанины", которые и брода не знают.

Знают, но исключительно для себя.
vak
 
Повідомлень: 2619
З нами з: 03.02.09
Подякував: 181 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:20

а мне кажется что Украина никуда не идет она стоит тупо стоит.
alekc_sizov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 14.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:30

они так рассуждают , будто у развития страны есть какое-то направление...
yarg
 
Повідомлень: 17613
З нами з: 06.01.09
Подякував: 105 раз.
Подякували: 3506 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя українців 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Нед 31 гру, 2017 20:12
40 2057
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 22:09
Kudrjavuy
42% українців за рік не прочитали жодної книги 1 ... 10, 11, 12
R2 » Нед 29 чер, 2014 22:56
119 21888
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 21:14
V2
Зубко розповів, які зарплати втримуватимуть українців... 1, 2, 3
R2 » Сер 03 січ, 2018 12:41
23 1269
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 16:31
Ratatui
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.