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З кожним роком все більше
українців вважають напрям...

З кожним роком все більше українців вважають напрям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:11

Re: З кожним роком все більше українців вважають напрям...

  nik1 написав:Если заменить слово развитие на изменения и посмотреть эти изменения в различных сферах. То получим следующее: - потеря части территории, миллионы беженцев, тысячи убитых десятки тысяч раненных, обвал экономики, катастрофическое сокращение населения и да БЕЗвиз.

Не пощастило грузинам. І ясень пень, тут тільки грузини винні, а Раша миротворець. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:47

  sal написав:
  yarg написав:они так рассуждают , будто у развития страны есть какое-то направление

Есть. Вам в школе не рассказывали? и в универе тож промолчали


нет. я учился при совке. Нас учили что развитие любой страны идет линейно - от рабовладельческого строя к коммунизму. Ничего другого нет и быть не может. Так завещал марксизм-ленинизм.
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