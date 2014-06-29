Не пощастило грузинам. І ясень пень, тут тільки грузини винні, а Раша миротворець.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:11
Re: З кожним роком все більше українців вважають напрям...
Не пощастило грузинам. І ясень пень, тут тільки грузини винні, а Раша миротворець.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:47
нет. я учился при совке. Нас учили что развитие любой страны идет линейно - от рабовладельческого строя к коммунизму. Ничего другого нет и быть не может. Так завещал марксизм-ленинизм.
реклама
|