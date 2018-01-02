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В Україні почали діяти
вимоги ЄС до якості шоколаду

В Україні почали діяти вимоги ЄС до якості шоколаду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 18:52

В Україні почали діяти вимоги ЄС до якості шоколаду

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з європейськими вимогами, шоколадом може називатися тільки той продукт, який містить не менше 35% загальної кількості какао-продуктів.

Дивися повний текст В Україні почали діяти вимоги ЄС до якості шоколаду.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 18:52

внедрение европейских норм приведёт к снижению качества украинского шоколада...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 19:20

  Тракторист написав:внедрение европейских норм приведёт к снижению качества украинского шоколада...

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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 20:46

Самое время вводить обязательные стандарты. Тут Порошенко по настоящему молодец. Первый раз его хвалю за государственный подход к повышению качества продуктов питания к коим можно отнести украинский шоколад хоть и с небольшой натяжкой. Эту натяжку надо искоренить.

В мире цена на какао снизилась до неприличных уровней, кои позволяют многие "шоколадки" продавать по ценам в районе 10 грн за шт. Чтобы не шокировать украинских покупателей скачками цен правильно будет не снижая их просто повысить КАЧЕСТВО шоколада за счет усиления контроля за производителями и введения обязательного стандарта.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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