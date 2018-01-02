Згідно з європейськими вимогами, шоколадом може називатися тільки той продукт, який містить не менше 35% загальної кількості какао-продуктів.
Дивися повний текст В Україні почали діяти вимоги ЄС до якості шоколаду.
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Додано: Чет 04 січ, 2018 18:52
В Україні почали діяти вимоги ЄС до якості шоколаду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні почали діяти вимоги ЄС до якості шоколаду.
Додано: Чет 04 січ, 2018 18:52
внедрение европейских норм приведёт к снижению качества украинского шоколада...
Додано: Чет 04 січ, 2018 19:20
Пруф?
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Додано: Чет 04 січ, 2018 20:46
Самое время вводить обязательные стандарты. Тут Порошенко по настоящему молодец. Первый раз его хвалю за государственный подход к повышению качества продуктов питания к коим можно отнести украинский шоколад хоть и с небольшой натяжкой. Эту натяжку надо искоренить.
В мире цена на какао снизилась до неприличных уровней, кои позволяют многие "шоколадки" продавать по ценам в районе 10 грн за шт. Чтобы не шокировать украинских покупателей скачками цен правильно будет не снижая их просто повысить КАЧЕСТВО шоколада за счет усиления контроля за производителями и введения обязательного стандарта.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Чет 04 січ, 2018 22:20
Додано: Чет 04 січ, 2018 22:28
У зрадофилов нет пруфов.
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