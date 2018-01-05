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В Україні почали діяти
вимоги ЄС до якості шоколаду

В Україні почали діяти вимоги ЄС до якості шоколаду
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 18:52

В Україні почали діяти вимоги ЄС до якості шоколаду

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з європейськими вимогами, шоколадом може називатися тільки той продукт, який містить не менше 35% загальної кількості какао-продуктів.

Дивися повний текст В Україні почали діяти вимоги ЄС до якості шоколаду.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 18:52

внедрение европейских норм приведёт к снижению качества украинского шоколада...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 19:20

  Тракторист написав:внедрение европейских норм приведёт к снижению качества украинского шоколада...

Пруф?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 20:46

Самое время вводить обязательные стандарты. Тут Порошенко по настоящему молодец. Первый раз его хвалю за государственный подход к повышению качества продуктов питания к коим можно отнести украинский шоколад хоть и с небольшой натяжкой. Эту натяжку надо искоренить.

В мире цена на какао снизилась до неприличных уровней, кои позволяют многие "шоколадки" продавать по ценам в районе 10 грн за шт. Чтобы не шокировать украинских покупателей скачками цен правильно будет не снижая их просто повысить КАЧЕСТВО шоколада за счет усиления контроля за производителями и введения обязательного стандарта.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:28

  Faceless написав:
  Тракторист написав:внедрение европейских норм приведёт к снижению качества украинского шоколада...

Пруф?

У зрадофилов нет пруфов.
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Davidoff
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 17:54

  Faceless написав:
  Тракторист написав:внедрение европейских норм приведёт к снижению качества украинского шоколада...

Пруф?

самым важным и дорогим компонентом делающий шоколад шоколадом является какао-масло и по старым украинским нормам его должно быть больше чем в нынешних европейских. например если вы посмотрите состав чёрного шоколада, который выпускался 2-3 года назад какао-масло занимало вторую позицию в составе после какао-тёртого, а теперь если не верите сходите в супермаркет и посмотрите например чёрный шоколад с долей какао-продуктов 80% - после какао-тёртого в составе на втором месте сахар! лично проверил это на шоколадках ТМ рошен, свиточ, милениум и корона...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 18:04

  Тракторист написав:
  Faceless написав:
  Тракторист написав:внедрение европейских норм приведёт к снижению качества украинского шоколада...

Пруф?

самым важным и дорогим компонентом делающий шоколад шоколадом является какао-масло и по старым украинским нормам его должно быть больше чем в нынешних европейских. например если вы посмотрите состав чёрного шоколада, который выпускался 2-3 года назад какао-масло занимало вторую позицию в составе после какао-тёртого, а теперь если не верите сходите в супермаркет и посмотрите например чёрный шоколад с долей какао-продуктов 80% - после какао-тёртого в составе на втором месте сахар! лично проверил это на шоколадках ТМ рошен, свиточ, милениум и корона...

И по нашим ТУ и по европейским допускаются большие разбросы по содержанию компонентов. И сейчас даже у одного производителя может быть представлен совсем разный черный шоколад, и "засахаренный" и тот, где какао-масла больше.
Почему-то нормы ЕС, которых вы так боитесь, не привели к тому, что бельгийский и швейцарский шоколад стал хуже.
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 18:53

  Тракторист написав:
  Faceless написав:
  Тракторист написав:внедрение европейских норм приведёт к снижению качества украинского шоколада...

Пруф?

самым важным и дорогим компонентом делающий шоколад шоколадом является какао-масло и по старым украинским нормам его должно быть больше чем в нынешних европейских. например если вы посмотрите состав чёрного шоколада, который выпускался 2-3 года назад какао-масло занимало вторую позицию в составе после какао-тёртого, а теперь если не верите сходите в супермаркет и посмотрите например чёрный шоколад с долей какао-продуктов 80% - после какао-тёртого в составе на втором месте сахар!


Причем тут место? В перечислении ингредиентов место ни на что не влияет.

Очередное конспироложество...
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Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:19

  Sommer написав:
  Тракторист написав:
  Faceless написав:Пруф?

самым важным и дорогим компонентом делающий шоколад шоколадом является какао-масло и по старым украинским нормам его должно быть больше чем в нынешних европейских. например если вы посмотрите состав чёрного шоколада, который выпускался 2-3 года назад какао-масло занимало вторую позицию в составе после какао-тёртого, а теперь если не верите сходите в супермаркет и посмотрите например чёрный шоколад с долей какао-продуктов 80% - после какао-тёртого в составе на втором месте сахар!

Причем тут место? В перечислении ингредиентов место ни на что не влияет.

Очередное конспироложество...

ингредиенты указываются в порядке убывания их количества в продукте...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:20

Re: В Україні почали діяти вимоги ЄС до якості шоколаду

  Sommer написав:Причем тут место? В перечислении ингредиентов место ни на что не влияет.

Компоненты перечисляются в порядке падения %% в составе.
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Faceless
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