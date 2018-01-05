Згідно з європейськими вимогами, шоколадом може називатися тільки той продукт, який містить не менше 35% загальної кількості какао-продуктів.
Дивися повний текст В Україні почали діяти вимоги ЄС до якості шоколаду.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 січ, 2018 18:52
В Україні почали діяти вимоги ЄС до якості шоколаду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні почали діяти вимоги ЄС до якості шоколаду.
Додано: Чет 04 січ, 2018 18:52
внедрение европейских норм приведёт к снижению качества украинского шоколада...
Додано: Чет 04 січ, 2018 19:20
Пруф?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 04 січ, 2018 20:46
Самое время вводить обязательные стандарты. Тут Порошенко по настоящему молодец. Первый раз его хвалю за государственный подход к повышению качества продуктов питания к коим можно отнести украинский шоколад хоть и с небольшой натяжкой. Эту натяжку надо искоренить.
В мире цена на какао снизилась до неприличных уровней, кои позволяют многие "шоколадки" продавать по ценам в районе 10 грн за шт. Чтобы не шокировать украинских покупателей скачками цен правильно будет не снижая их просто повысить КАЧЕСТВО шоколада за счет усиления контроля за производителями и введения обязательного стандарта.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Чет 04 січ, 2018 22:28
У зрадофилов нет пруфов.
"Айсберг наш!" - радостно кричали пассажиры "Титаника"
Додано: П'ят 05 січ, 2018 17:54
самым важным и дорогим компонентом делающий шоколад шоколадом является какао-масло и по старым украинским нормам его должно быть больше чем в нынешних европейских. например если вы посмотрите состав чёрного шоколада, который выпускался 2-3 года назад какао-масло занимало вторую позицию в составе после какао-тёртого, а теперь если не верите сходите в супермаркет и посмотрите например чёрный шоколад с долей какао-продуктов 80% - после какао-тёртого в составе на втором месте сахар! лично проверил это на шоколадках ТМ рошен, свиточ, милениум и корона...
Додано: П'ят 05 січ, 2018 18:04
И по нашим ТУ и по европейским допускаются большие разбросы по содержанию компонентов. И сейчас даже у одного производителя может быть представлен совсем разный черный шоколад, и "засахаренный" и тот, где какао-масла больше.
Почему-то нормы ЕС, которых вы так боитесь, не привели к тому, что бельгийский и швейцарский шоколад стал хуже.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 05 січ, 2018 18:53
Причем тут место? В перечислении ингредиентов место ни на что не влияет.
Очередное конспироложество...
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:19
ингредиенты указываются в порядке убывания их количества в продукте...
Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:20
Re: В Україні почали діяти вимоги ЄС до якості шоколаду
Компоненты перечисляются в порядке падения %% в составе.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
реклама
|