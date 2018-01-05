В Україні почали діяти вимоги ЄС до якості шоколаду

Тест: черный шоколад. Любителям черного шоколада посвящается 26.05. 08

...

Мы решили проверить содержащийся в шоколаде жир – какао-масло это или нет. А именно определить массовую долю какао-масла по отношению к общему жиру (в %). Если шоколад произведен только из какао-масла, то его соответственно должно быть там 100%. Но если в шоколад добавлен другой жир, задекларированный на этикетке, то 100%-ного присутствия какао-масла в жире быть не может. В нашем тесте так получилось с шоколадом "Світоч", "Корона" и "Nestle Gold Chocolate" – в их составе заявлен молочный жир и содержание какао-масла составляет 95-96%. Менее 100% (93%) какао-масла в шоколаде "Бабаевский", в котором заявлено ядро ореха миндаля тертое. У остальных черных шоколадов весь жир представлен был какао-маслом.

...

"СПРАВОЧНИК ПОТРЕБИТЕЛЯ" (НИЦ НПЭ "ТЕСТ"), тест черного шоколада, май, 2008г.



Наименование/Содержание какао-продуктов, %/Массовая доля какао-масла по отношению к общему жиру, %:



Корона

черный шоколад/минимум 51%/96



Світоч

черный шоколад/41%/95



Dolci

черный шоколад/минимум 59%/100



Roshen

черный шоколад экстрачерный/56%/100

...