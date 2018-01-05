В Україні почали діяти вимоги ЄС до якості шоколаду
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Тракторист написав:специально для вас повторяю самого важного и дорогого компонента стала меньше, а сахара и дешёвых компонентов больше...
Понятно, ничего не изменилось, просто вам чего-то вообразилось. В настоящем черном шоколаде 4-5 компонентов, и они не меняются настолько, чтобы поменять порядок в составе. Возможно, вам больше стало попадаться более дешевого шоколада, где сахара больше, какао-масла меньше, но из этого глупо делать выводы о стандартах ЕС
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Тракторист написав:специально для вас повторяю самого важного и дорогого компонента стала меньше, а сахара и дешёвых компонентов больше...
Понятно, ничего не изменилось, просто вам чего-то вообразилось. В настоящем черном шоколаде 4-5 компонентов, и они не меняются настолько, чтобы поменять порядок в составе. Возможно, вам больше стало попадаться более дешевого шоколада, где сахара больше, какао-масла меньше, но из этого глупо делать выводы о стандартах ЕС
если вы такой знаток то может быть приведёте цифры сколько сейчас по европейским нормам должно быть какао-масла в шоколаде и сколько его раньше нормировалось по старым украинским нормам?
Тракторист написав:сколько его раньше нормировалось
Примерно в одно и то же время:
Тест: черный шоколад. Любителям черного шоколада посвящается26.05.08 ... Мы решили проверить содержащийся в шоколаде жир – какао-масло это или нет. А именно определить массовую долю какао-масла по отношению к общему жиру (в %). Если шоколад произведен только из какао-масла, то его соответственно должно быть там 100%. Но если в шоколад добавлен другой жир, задекларированный на этикетке, то 100%-ного присутствия какао-масла в жире быть не может. В нашем тесте так получилось с шоколадом "Світоч", "Корона" и "Nestle Gold Chocolate" – в их составе заявлен молочный жир и содержание какао-масла составляет 95-96%. Менее 100% (93%) какао-масла в шоколаде "Бабаевский", в котором заявлено ядро ореха миндаля тертое. У остальных черных шоколадов весь жир представлен был какао-маслом. ... "СПРАВОЧНИК ПОТРЕБИТЕЛЯ" (НИЦ НПЭ "ТЕСТ"), тест черного шоколада, май, 2008г.
Наименование/Содержание какао-продуктов, %/Массовая доля какао-масла по отношению к общему жиру, %:
yanyura, обратите внимание на шоколад Millennium 76% какао-продуктов в 2008 году имел состав: какао тертое, какао масло, какао порошок, сахар, лецитин, ванилин, а та же торговая марка образца 2018 80% какао-продуктов - сахар с 4-го места переместился на 2-е, а какао масло опустилось со 2-го места на 3-е - вот вам и переход на новые стандарты...
не может быть хорошего шоколада с маленьким содержанием какао масло!...