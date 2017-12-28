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В Україні почали діяти
вимоги ЄС до якості шоколаду

В Україні почали діяти вимоги ЄС до якості шоколаду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:21

  Faceless написав:Почему-то нормы ЕС, которых вы так боитесь, не привели к тому, что бельгийский и швейцарский шоколад стал хуже.

во-первых, меня в первую очередь волнует то что украинский шоколад стал хуже, а во-вторых, бельгийский и швейцарский шоколад тоже стали хуже по составу по сравнению с тем что было 10-15 лет назад...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:27

  Тракторист написав:
  Faceless написав:Почему-то нормы ЕС, которых вы так боитесь, не привели к тому, что бельгийский и швейцарский шоколад стал хуже.

во-первых, меня в первую очередь волнует то что украинский шоколад стал хуже, а во-вторых, бельгийский и швейцарский шоколад тоже стали хуже по составу по сравнению с тем что было 10-15 лет назад...

И что именно там стало хуже? В черном шоколаде 4-5 компонентов без указания точного процентажа, как именно вы оценили ухудшение?
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:28

  Faceless написав:
  Тракторист написав:
  Faceless написав:Почему-то нормы ЕС, которых вы так боитесь, не привели к тому, что бельгийский и швейцарский шоколад стал хуже.

во-первых, меня в первую очередь волнует то что украинский шоколад стал хуже, а во-вторых, бельгийский и швейцарский шоколад тоже стали хуже по составу по сравнению с тем что было 10-15 лет назад...

И что именно там стало хуже? В черном шоколаде 4-5 компонентов без указания точного процентажа, как именно вы оценили ухудшение?

специально для вас повторяю самого важного и дорогого компонента стала меньше, а сахара и дешёвых компонентов больше...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:32

Re: В Україні почали діяти вимоги ЄС до якості шоколаду

  Тракторист написав:специально для вас повторяю самого важного и дорогого компонента стала меньше, а сахара и дешёвых компонентов больше...

Понятно, ничего не изменилось, просто вам чего-то вообразилось. В настоящем черном шоколаде 4-5 компонентов, и они не меняются настолько, чтобы поменять порядок в составе. Возможно, вам больше стало попадаться более дешевого шоколада, где сахара больше, какао-масла меньше, но из этого глупо делать выводы о стандартах ЕС
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:35

  Faceless написав:
  Тракторист написав:специально для вас повторяю самого важного и дорогого компонента стала меньше, а сахара и дешёвых компонентов больше...

Понятно, ничего не изменилось, просто вам чего-то вообразилось. В настоящем черном шоколаде 4-5 компонентов, и они не меняются настолько, чтобы поменять порядок в составе. Возможно, вам больше стало попадаться более дешевого шоколада, где сахара больше, какао-масла меньше, но из этого глупо делать выводы о стандартах ЕС

если вы такой знаток то может быть приведёте цифры сколько сейчас по европейским нормам должно быть какао-масла в шоколаде и сколько его раньше нормировалось по старым украинским нормам?
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 00:10

Re: В Україні почали діяти вимоги ЄС до якості шоколаду

  Тракторист написав:сколько его раньше нормировалось

Примерно в одно и то же время:
Тест: черный шоколад. Любителям черного шоколада посвящается 26.05.08
...
Мы решили проверить содержащийся в шоколаде жир – какао-масло это или нет. А именно определить массовую долю какао-масла по отношению к общему жиру (в %). Если шоколад произведен только из какао-масла, то его соответственно должно быть там 100%. Но если в шоколад добавлен другой жир, задекларированный на этикетке, то 100%-ного присутствия какао-масла в жире быть не может. В нашем тесте так получилось с шоколадом "Світоч", "Корона" и "Nestle Gold Chocolate" – в их составе заявлен молочный жир и содержание какао-масла составляет 95-96%. Менее 100% (93%) какао-масла в шоколаде "Бабаевский", в котором заявлено ядро ореха миндаля тертое. У остальных черных шоколадов весь жир представлен был какао-маслом.
...
"СПРАВОЧНИК ПОТРЕБИТЕЛЯ" (НИЦ НПЭ "ТЕСТ"), тест черного шоколада, май, 2008г.

Наименование/Содержание какао-продуктов, %/Массовая доля какао-масла по отношению к общему жиру, %:

Корона
черный шоколад/минимум 51%/96

Світоч
черный шоколад/41%/95

Dolci
черный шоколад/минимум 59%/100

Roshen
черный шоколад экстрачерный/56%/100
...

Далее в статье о шоколаде других производителей, для экономии не стал приводить, кому интересно - прочтет.
https://test.org.ua/tests/food/102


Из десяти образцов горького шоколада настоящими оказались лишь три

http://kachestvo.ru/pischa/eda/eda_16955.html
К статье:
Протоколы испытаний горького шоколада от 27.10.2010

http://kachestvo.ru/documents/documents_16957.html



Какой шоколад можно, а какой нет? Учимся выбирать настоящий шоколад
24.02.2016

http://fitnessomaniya.ru/kakoy-shokolad ... -shokolad/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 00:25

yanyura, обратите внимание на шоколад Millennium 76% какао-продуктов в 2008 году имел состав: какао тертое, какао масло, какао порошок, сахар, лецитин, ванилин, а та же торговая марка образца 2018 80% какао-продуктов - сахар с 4-го места переместился на 2-е, а какао масло опустилось со 2-го места на 3-е - вот вам и переход на новые стандарты...

не может быть хорошего шоколада с маленьким содержанием какао масло!...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 13:42

Если продолжать делать шоколад из какавеллы (а не из самих ядер какао), то никакое какао-масло вкуса не улучшит.
warlamp
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 23:46

  Faceless написав:
  Sommer написав:Причем тут место? В перечислении ингредиентов место ни на что не влияет.

Компоненты перечисляются в порядке падения %% в составе.

Даже модератор не выдержал... :)
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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