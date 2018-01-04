Президент підписав закон про посилення відповідальності...

Додано: Чет 04 січ, 2018 20:18

Подсыпание удобрений на электоральную почву: мамочки одинокие будут довольны и будут голосовать как надо. Исполнители немного подзаработают. В принципе, другие изменения -повышение в приказном порядке минимальной зарплаты без роста экономики, повышение пенсий-такие же удобрения.

Лучше бы пособие при рождении ребёнка подняли, а то в гривнах меньше, чем было в 2013 г.Может быть тогда папаши не сбегали бы от мамаш, которых не могут обеспечить. В общем, забота о будущих выборах через год, а не о будущем поколении через 25 лет

"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери