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Президент підписав закон про
посилення відповідальності...

Президент підписав закон про посилення відповідальності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 20:04

Президент підписав закон про посилення відповідальності...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у прес-службі президента 4 січня.

Дивися повний текст Президент підписав закон про посилення відповідальності за несплату аліментів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 20:04

Главное не подписание , а выполнение закона
olgakosuk2018
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 20:18

Подсыпание удобрений на электоральную почву: мамочки одинокие будут довольны и будут голосовать как надо. Исполнители немного подзаработают. В принципе, другие изменения -повышение в приказном порядке минимальной зарплаты без роста экономики, повышение пенсий-такие же удобрения.
Лучше бы пособие при рождении ребёнка подняли, а то в гривнах меньше, чем было в 2013 г.Может быть тогда папаши не сбегали бы от мамаш, которых не могут обеспечить. В общем, забота о будущих выборах через год, а не о будущем поколении через 25 лет
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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