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Експерт розповів, як тривалі
вихідні впливають на економіку

Експерт розповів, як тривалі вихідні впливають на економіку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:10

Експерт розповів, як тривалі вихідні впливають на економіку

Пропонуємо до обговорення:
Кожен робочий день несе для країни близько 0,4% приросту внутрішнього валового продукту.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:10

По логике аффтара раньше мы были богатой страной, а теперь резко обеднели... В продолжение его логической цепочки, могу выдвинуть встречное предложение: для роста ВВП будет полезно рабочую неделю увеличить с 40 до 50 (можно и до 60) часов. Вот это рост обеспечит!!! А то подумаешь 1 день - каких-то вшивых 0,04%. Вот только те же европейцы, за приобщение к которым нас так агитируют, по этому поводу имеют несколько другое мнение: например, Финляндия считает, что ее жителям нужно работать не меньше 32 часов, но не больше 40 часов. По 35 часов длится рабочая неделя в Ирландии и Франции. Кому интересно, почитайте тут http://www.mv.org.ua/news/131274-skolko_rabotayut_v_raznyh_stranah_-_infografika.html и тут http://www.dw.com/ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B/a-17688638
Radon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:27

ВВП это показатель "внутреннего трения", соотношение ВВП\экспорт более обьективный показатель. А то можно дровами топить и на извозчиках ездить - это даст немеряный прирост ВВП, но к эффективности труда это никакого отношения не будет иметь.
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:16

пора кончать с безразмерными праздниками, каникулами все это развращает народ и детей делу время потехе час.
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:18

Извозчик! Не гони лошадей!
Сократить рабочую неделю депутатам и всей этой братии на три дня, и сэкономленные деньги существенно повлияют на ВВП. А людей оставьте в покое. Рабовладельцы.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:27

о каких "ужасных и бесконечных праздниках " речь ? об одном единственном 1 января ? Кто-то думает что если сделать его рабочим (и соответственно оплачивать) - предприятия просто процветать будут ? Как сыр в масле искупаются ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:30

согласен с автором, нужно отменять рождество 7 января
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:47

  Оранжевый-хит сезона написав:согласен с автором, нужно отменять рождество 7 января


торговля и сфера услуг вас проклянут. у них в этот деть - выторг как летом за месяц.
yarg
 
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