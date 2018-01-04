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Експерт розповів, як тривалі
вихідні впливають на економіку

Експерт розповів, як тривалі вихідні впливають на економіку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:00

http://prikol.bigmir.net/view/142444/

:mrgreen:

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1
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:27

Re: Експерт розповів, як тривалі вихідні впливають на економ

О каких длительных выходных идет речь?
Один лишний на НГ и один на Рождество.
При этом, поскольку Украина декларируется как страна подавляющей частью православного исповедания, то выходной на католическое рождество, которое мы не просили, можно и нужно упразднить.
Вообще же религия в нашем обществе это малюсенький фиговый листок, который вообще ничего не прикрывает, но которым многие постоянно тыкают друг другу в лицо.
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Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:33

  Дваждыдвашник написав:О каких длительных выходных идет речь?
Один лишний на НГ и один на Рождество.
При этом, поскольку Украина декларируется как страна подавляющей частью православного исповедания, то выходной на католическое рождество, которое мы не просили, можно и нужно упразднить.
Вообще же религия в нашем обществе это малюсенький фиговый листок, который вообще ничего не прикрывает, но которым многие постоянно тыкают друг другу в лицо.


кем "Украина декларируется как страна подавляющей частью православного исповедания" ?
"Общее количество католиков (всех обрядов) на Украине, по данным Annuario Pontificio (Папского Ежегодника) за 2009 год, составляет 4 801 879 человек в 4 293 общинах[48][49][50][51]." - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... %BD%D0%B0#Религиозный_состав

при том что 60 % населения не отнесли себя ни к одной религии - почти 5 миллионов католиков это очень много
yarg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 12:13

Re: Експерт розповів, як тривалі вихідні впливають на економ

  yarg написав:при том что 60 % населения не отнесли себя ни к одной религии
там же рядом: Абсолютное большинство религиозного населения — более 88 % — исповедуют христианство. Православных больше половины, если не 3/4!!! Я тоже к религиозному населению себя не отношу, но причисляю себя к православным, так как родители во младенчестве крестили. И мне 26 декабря - до лампады, я работал и грехом это не считаю.
Radon
 
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