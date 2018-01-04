Експерт розповів, як тривалі вихідні впливають на економіку

id=13e44e9cbb1cfcfd217b2e85509b9fb0][/url]
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:00
id=13e44e9cbb1cfcfd217b2e85509b9fb0][/url]
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:27
Re: Експерт розповів, як тривалі вихідні впливають на економ
О каких длительных выходных идет речь?
Один лишний на НГ и один на Рождество.
При этом, поскольку Украина декларируется как страна подавляющей частью православного исповедания, то выходной на католическое рождество, которое мы не просили, можно и нужно упразднить.
Вообще же религия в нашем обществе это малюсенький фиговый листок, который вообще ничего не прикрывает, но которым многие постоянно тыкают друг другу в лицо.
Прокремлевский тролль.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:33
кем "Украина декларируется как страна подавляющей частью православного исповедания" ?
"Общее количество католиков (всех обрядов) на Украине, по данным Annuario Pontificio (Папского Ежегодника) за 2009 год, составляет 4 801 879 человек в 4 293 общинах[48][49][50][51]." -
при том что 60 % населения не отнесли себя ни к одной религии - почти 5 миллионов католиков это очень много
Додано: П'ят 05 січ, 2018 12:13
Re: Експерт розповів, як тривалі вихідні впливають на економ
там же рядом: Абсолютное большинство религиозного населения — более 88 % — исповедуют христианство. Православных больше половины, если не 3/4!!! Я тоже к религиозному населению себя не отношу, но причисляю себя к православным, так как родители во младенчестве крестили. И мне 26 декабря - до лампады, я работал и грехом это не считаю.
реклама
|