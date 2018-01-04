Експерт розповів, як тривалі вихідні впливають на економіку

Додано: Нед 07 січ, 2018 00:14

Slon_Nosov написав: с субсидиями та же фигня, сначала много кому выдали и постепенно сокращают.

банальное сглаживание недовольства. с субсидиями та же фигня, сначала много кому выдали и постепенно сокращают.банальное сглаживание недовольства.

Хотите верьте, хотите не верьте, но я, хоть и ватник и сепар, но против субсидий.Что это за фигня, что в селе человек должен покупать дрова по 1к+ за машину, а в городе платить около 200 грн за отопление?Считаю это несправедливым.Ну и пускай экономят, в самом деле.То же самое касается воды.А также относительно еды.Пускай меньше жрут мяса. Мясо - привилегия охотников. А я чет охотников в городе не видел.Как в том анекдоте про п*** и моряков с серьгами в ушах. :)Ну и это еще элемент патриотического воспитания, так сказать.П.С.1. Дополнение по субсидиям.Что такое субсидии по ЖКХ? Это ж тот самый дефицит Нефтегаза. Только названный по другому.2. Тарифы предприятиям должны быть по себестоимости украинского газа, это удешевит производство.А ЕвроСарай заставил нас его удорожить...