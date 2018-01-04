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Експерт розповів, як тривалі
вихідні впливають на економіку

Експерт розповів, як тривалі вихідні впливають на економіку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:04

  alekc_sizov написав:пора кончать с безразмерными праздниками, каникулами все это развращает народ и детей делу время потехе час.

Начните с себя. А я, пожалуй, отдохну.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:06

  alekc_sizov написав:пора кончать с безразмерными праздниками, каникулами все это развращает народ и детей делу время потехе час.

Начните с себя. А я, пожалуй, отдохну.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:19

  Radon написав:
  yarg написав:при том что 60 % населения не отнесли себя ни к одной религии
там же рядом: Абсолютное большинство религиозного населения — более 88 % — исповедуют христианство. Православных больше половины, если не 3/4!!! Я тоже к религиозному населению себя не отношу, но причисляю себя к православным, так как родители во младенчестве крестили. И мне 26 декабря - до лампады, я работал и грехом это не считаю.

Работайте на здоровье когда хотите, только за всех не расписывайтесь, когда нужен праздник.
А на тему православных, скажу, что большинство "православных" воспринимают, как день, когда можно хорошо выпить и поесть.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:22

  Slon_Nosov написав:
  Radon написав:
  yarg написав:при том что 60 % населения не отнесли себя ни к одной религии
там же рядом: Абсолютное большинство религиозного населения — более 88 % — исповедуют христианство. Православных больше половины, если не 3/4!!! Я тоже к религиозному населению себя не отношу, но причисляю себя к православным, так как родители во младенчестве крестили. И мне 26 декабря - до лампады, я работал и грехом это не считаю.


при этом зарплаты сильно выше не станут.
quote]
Зарплаты выше не станут вообще, кроме тех, у кого подневная, в мелком бизнесе, например.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:25

  yarg написав:
  Деньги написав:
  beilik_andry написав:Очередной бред "експерда"

а в сутках 24 часа, и суббота и воскресенье - безобразие! Работать!


так все за.
против только 2 категории
работодатели , которые не хотя тза переработку платить
торговля и сервис , которые понимают - если люди сидят на работе - они не ходят по магазинам и кинотеатрам.

а мы - за.

А что сейчас всем платят за переработку? Понятно, что если сдельщина, то тема другая.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:32

Re: Експерт розповів, як тривалі вихідні впливають на економ

  Radon написав:Я тоже к религиозному населению себя не отношу, но причисляю себя к православным

Забавное сочетание - "православный неверующий" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 20:18

Re: Експерт розповів, як тривалі вихідні впливають на економ

Очередной эксперт провел лекцию про Нью Васюки.
Можно расходиться.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 00:14

  Slon_Nosov написав:с субсидиями та же фигня, сначала много кому выдали и постепенно сокращают.
банальное сглаживание недовольства.

Хотите верьте, хотите не верьте, но я, хоть и ватник и сепар, но против субсидий.
Что это за фигня, что в селе человек должен покупать дрова по 1к+ за машину, а в городе платить около 200 грн за отопление?
Считаю это несправедливым.
Ну и пускай экономят, в самом деле.
То же самое касается воды.
А также относительно еды.
Пускай меньше жрут мяса. Мясо - привилегия охотников. А я чет охотников в городе не видел.
Как в том анекдоте про п*** и моряков с серьгами в ушах. :)
Ну и это еще элемент патриотического воспитания, так сказать.

П.С.
1. Дополнение по субсидиям.
Что такое субсидии по ЖКХ? Это ж тот самый дефицит Нефтегаза. Только названный по другому.
2. Тарифы предприятиям должны быть по себестоимости украинского газа, это удешевит производство.
А ЕвроСарай заставил нас его удорожить...
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 00:20

  nalim написав:
  Radon написав:
  yarg написав:при том что 60 % населения не отнесли себя ни к одной религии
там же рядом: Абсолютное большинство религиозного населения — более 88 % — исповедуют христианство. Православных больше половины, если не 3/4!!! Я тоже к религиозному населению себя не отношу, но причисляю себя к православным, так как родители во младенчестве крестили. И мне 26 декабря - до лампады, я работал и грехом это не считаю.

Работайте на здоровье когда хотите, только за всех не расписывайтесь, когда нужен праздник.
А на тему православных, скажу, что большинство "православных" воспринимают, как день, когда можно хорошо выпить и поесть.

А католики прям у нас целомудренные. (Я в жизни ни одного кактолика не видел, откуда их так внезапно взялось :))

За этим попрошу заканчивать на религии.

А то политота подкинула нам, народу, еще одну палку, чтобы мы грызлись, а они были при власти.

П.С.
Кстати, куда смотрят модеры, тут же розжиг на религийной почве.
Видно, этого власть и добивалась.
П.П.С.
Ах да, у модеров выходной. :)
Экономика прям упала на 0,4%. :)
Беда-печаль.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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