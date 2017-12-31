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У Мінфіні розповіли, що буде
зі спрощеною системою у...

У Мінфіні розповіли, що буде зі спрощеною системою у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:08

У Мінфіні розповіли, що буде зі спрощеною системою у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Мінфін повідомив, відповідаючи на звернення народного депутата Оксани Продан.

Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, що буде зі спрощеною системою у 2018 році.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:08

Странно, а почему тогда в Польше упрощенка есть? Налог правда повыше, 19%, но есть же. Наверное там тоже переходной период затянулся :)
Kanarej
 
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