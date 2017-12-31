Про це Мінфін повідомив, відповідаючи на звернення народного депутата Оксани Продан.
Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, що буде зі спрощеною системою у 2018 році.
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Додано: Чет 04 січ, 2018 22:08
У Мінфіні розповіли, що буде зі спрощеною системою у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, що буде зі спрощеною системою у 2018 році.
Додано: Чет 04 січ, 2018 22:08
Странно, а почему тогда в Польше упрощенка есть? Налог правда повыше, 19%, но есть же. Наверное там тоже переходной период затянулся :)
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