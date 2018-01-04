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У Мінфіні розповіли, що буде
зі спрощеною системою у...

У Мінфіні розповіли, що буде зі спрощеною системою у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:08

У Мінфіні розповіли, що буде зі спрощеною системою у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Мінфін повідомив, відповідаючи на звернення народного депутата Оксани Продан.

Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, що буде зі спрощеною системою у 2018 році.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:08

Странно, а почему тогда в Польше упрощенка есть? Налог правда повыше, 19%, но есть же. Наверное там тоже переходной период затянулся :)
Kanarej
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 01:12

А что разве Польша такое есть государство? Налоговая этого не знает тоже.
milksumy
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 05:24

Так то Польша, а то Украина - страна упущенных возможностей
РОШЕН
ФУФЛО
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 07:59

Так вы щимите крупный бизнес или кишка тонка? Эпицентры пробейте. Что то у них как не буру товар так его не оприходовали, мутки какие то на общих основаниях.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 08:04

Интересно на что будут списывать массовые закрытия фопов при ликвидации упрощенки?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:11

  p_a_l написав:Интересно на что будут списывать массовые закрытия фопов при ликвидации упрощенки?

Та как обычно: война, кризис, трудовая миграция в ту же Польшу... -- "объяснялок", при наличии желания, кучу придумать можно.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 17:31

Консолидация бюджета для возврата долгов приведет к отмене единого налога и значительному сокращению малого бизнеса.
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 18:26

Re: У Мінфіні розповіли, що буде зі спрощеною системою у...

А 8% замість 18 для всіх буде? Чи мета хапнути побільше і добити останніх конкурентів великого бізнесу, який звісно ж випадково належить міністрам/депутутам і т.д.?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:47

  chipmunk написав:А 8% замість 18 для всіх буде? Чи мета хапнути побільше і добити останніх конкурентів великого бізнесу, який звісно ж випадково належить міністрам/депутутам і т.д.?

Вообще-то будет налог на выведенный капитал с 2019 года. Налог на прибыль и доходы будет 0%. :lol:
myshapiton
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