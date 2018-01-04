Про це Мінфін повідомив, відповідаючи на звернення народного депутата Оксани Продан.
Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, що буде зі спрощеною системою у 2018 році.
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Додано: Чет 04 січ, 2018 22:08
У Мінфіні розповіли, що буде зі спрощеною системою у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, що буде зі спрощеною системою у 2018 році.
Додано: Чет 04 січ, 2018 22:08
Странно, а почему тогда в Польше упрощенка есть? Налог правда повыше, 19%, но есть же. Наверное там тоже переходной период затянулся :)
Додано: П'ят 05 січ, 2018 01:12
А что разве Польша такое есть государство? Налоговая этого не знает тоже.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 05:24
Так то Польша, а то Украина - страна упущенных возможностей
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: П'ят 05 січ, 2018 07:59
Так вы щимите крупный бизнес или кишка тонка? Эпицентры пробейте. Что то у них как не буру товар так его не оприходовали, мутки какие то на общих основаниях.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 08:04
Интересно на что будут списывать массовые закрытия фопов при ликвидации упрощенки?
Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:11
Додано: П'ят 05 січ, 2018 17:31
Консолидация бюджета для возврата долгов приведет к отмене единого налога и значительному сокращению малого бизнеса.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 18:26
Re: У Мінфіні розповіли, що буде зі спрощеною системою у...
А 8% замість 18 для всіх буде? Чи мета хапнути побільше і добити останніх конкурентів великого бізнесу, який звісно ж випадково належить міністрам/депутутам і т.д.?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 09 січ, 2018 13:47
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