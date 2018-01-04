У Мінфіні розповіли, що буде зі спрощеною системою у...

А упростить общую систему до состояния, когда на ней сможет работать мелкий предприниматель, не нанимая бухгалтера, они не хотят?
Все говорят о размере и собираемости налогов, но никто не вспоминает, для чего эта система вводилась.
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Додано: Вів 09 січ, 2018 13:52
А упростить общую систему до состояния, когда на ней сможет работать мелкий предприниматель, не нанимая бухгалтера, они не хотят?
Все говорят о размере и собираемости налогов, но никто не вспоминает, для чего эта система вводилась.
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