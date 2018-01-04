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У Мінфіні розповіли, що буде
зі спрощеною системою у...

У Мінфіні розповіли, що буде зі спрощеною системою у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:52

А упростить общую систему до состояния, когда на ней сможет работать мелкий предприниматель, не нанимая бухгалтера, они не хотят?
Все говорят о размере и собираемости налогов, но никто не вспоминает, для чего эта система вводилась.
Сибарит
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