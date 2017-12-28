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Крах біткойна спричинить обвал
фондового ринку - експерти

Крах біткойна спричинить обвал фондового ринку - експерти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:08

Крах біткойна спричинить обвал фондового ринку - експерти

Пропонуємо до обговорення:
На думку експертів Wells Fargo Securities, коливання курсу криптовалюти вже відображаються на фондовому ринку.

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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:08

О, уже и причину нашли и виноватых. Для этого и была создана эта финансовая пирамида, распиарена и поддержана с печатного станка ФРС?
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