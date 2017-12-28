На думку експертів Wells Fargo Securities, коливання курсу криптовалюти вже відображаються на фондовому ринку.
Дивися повний текст Крах біткойна спричинить обвал фондового ринку - експерти.
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Додано: Чет 04 січ, 2018 22:08
Крах біткойна спричинить обвал фондового ринку - експерти
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Дивися повний текст Крах біткойна спричинить обвал фондового ринку - експерти.
Додано: Чет 04 січ, 2018 22:08
О, уже и причину нашли и виноватых. Для этого и была создана эта финансовая пирамида, распиарена и поддержана с печатного станка ФРС?
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