На думку експертів Wells Fargo Securities, коливання курсу криптовалюти вже відображаються на фондовому ринку.
Дивися повний текст Крах біткойна спричинить обвал фондового ринку - експерти.
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Додано: Чет 04 січ, 2018 22:08
Крах біткойна спричинить обвал фондового ринку - експерти
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Дивися повний текст Крах біткойна спричинить обвал фондового ринку - експерти.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 12:38
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:42
Быстрее бы уже. Каждый день олени в это г0внище заносят все больше и больше денег. Чем дольше это длится - тем страшнее будут последствия.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 15:01
Додано: Суб 06 січ, 2018 09:11
Мило спостерігати "ольґінскій хор" під диригуванням "скрєпно-духовитих" фсбешників :-)
Додано: Суб 06 січ, 2018 12:27
Биток сейчас находится там, куда эппл попал только в 2017м году благодаря десятилетиям труда, инноваций, маркетинга, тысячам патентов, выстроенной логистике и сети сбыта и сервиса. Ничего этого у битка нет + плюс он копируется на счет раз. И никому даже в голову не придет из-за этого судиться. Сравнивать биток с хайтек компаниями - это чистой воды манипуляция направленная только на одно: заставить оленей отнести в него/в любую другую крипту деньги. Правда, "хороший"?
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