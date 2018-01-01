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Крах біткойна спричинить обвал
фондового ринку - експерти

Крах біткойна спричинить обвал фондового ринку - експерти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:08

Крах біткойна спричинить обвал фондового ринку - експерти

Пропонуємо до обговорення:
На думку експертів Wells Fargo Securities, коливання курсу криптовалюти вже відображаються на фондовому ринку.

Дивися повний текст Крах біткойна спричинить обвал фондового ринку - експерти.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 12:38

R2
Помним этот крах:)
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horoshiy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:42

Быстрее бы уже. Каждый день олени в это г0внище заносят все больше и больше денег. Чем дольше это длится - тем страшнее будут последствия.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 15:01

  horoshiy написав:R2
Помним этот крах:)
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я так понял биток сейчас находится на самом верху, скоро обват)
vitaliy0734998884
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 09:11

Мило спостерігати "ольґінскій хор" під диригуванням "скрєпно-духовитих" фсбешників :-)
verano_porteno
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 12:27

  vitaliy0734998884 написав:
  horoshiy написав:R2
Помним этот крах:)
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я так понял биток сейчас находится на самом верху, скоро обват)

Биток сейчас находится там, куда эппл попал только в 2017м году благодаря десятилетиям труда, инноваций, маркетинга, тысячам патентов, выстроенной логистике и сети сбыта и сервиса. Ничего этого у битка нет + плюс он копируется на счет раз. И никому даже в голову не придет из-за этого судиться. Сравнивать биток с хайтек компаниями - это чистой воды манипуляция направленная только на одно: заставить оленей отнести в него/в любую другую крипту деньги. Правда, "хороший"?
airmax78
 
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