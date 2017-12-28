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Омелян обіцяє високі штрафи водіям, які смітять на узбіччях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 січ, 2018 22:19
Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
Дивися повний текст Омелян обіцяє високі штрафи водіям, які смітять на узбіччях
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Додано: Чет 04 січ, 2018 22:19
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