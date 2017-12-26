З 1 січня 2017 року Кабмін підвищив мінімальну зарплату до 3200 гривень.
Дивися повний текст Стало відомо, коли мінімальну зарплату можуть підвищити до 4200 гривень.
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Додано: Чет 04 січ, 2018 22:24
Стало відомо, коли мінімальну зарплату можуть підвищити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли мінімальну зарплату можуть підвищити до 4200 гривень.
Додано: Чет 04 січ, 2018 22:24
Нужно уже уходить в тень. Я налогами плачу больше чем получает пенсии моя бабуля. Я лучше эти деньги ей отдавать буду. Все равно до своей пенсии мне стажу не наработать. Может мне когда то и мой внук пенсию платить будет.
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