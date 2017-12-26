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Стало відомо, коли мінімальну
зарплату можуть підвищити...

Стало відомо, коли мінімальну зарплату можуть підвищити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:24

Стало відомо, коли мінімальну зарплату можуть підвищити...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2017 року Кабмін підвищив мінімальну зарплату до 3200 гривень.

Дивися повний текст Стало відомо, коли мінімальну зарплату можуть підвищити до 4200 гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:24

Нужно уже уходить в тень. Я налогами плачу больше чем получает пенсии моя бабуля. Я лучше эти деньги ей отдавать буду. Все равно до своей пенсии мне стажу не наработать. Может мне когда то и мой внук пенсию платить будет.
p_a_l
 
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