Про це повідомляє прес-служба ДФС
Дивися повний текст ДФС виявила контрабанду понад 100 старовинних монет у Чернігівській області.
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Додано: Чет 04 січ, 2018 22:38
ДФС виявила контрабанду понад 100 старовинних монет у...
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Дивися повний текст ДФС виявила контрабанду понад 100 старовинних монет у Чернігівській області.
Додано: Чет 04 січ, 2018 22:38
Как, интересно, олени на таможне определили "культурную ценность" монет. Увидели 1700-е года и все, сработало обычное жлобство и тупизм? Согласно закону, культурной ценностью являются только "редкие" монеты. Я уверен, что эти бараны не знают даже редких монет СССР, не говоря уже о Речи Посполитой...
Додано: Чет 04 січ, 2018 22:44
Ну так, там же еще и ценный слиток из серебра 999 пробы (примерно 2 грамма) нашли в кармане
Цена серебра 999 за один грамм (04.01.2018) - 15 грн. 43 коп.
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