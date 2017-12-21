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ДФС виявила контрабанду понад
100 старовинних монет у...

ДФС виявила контрабанду понад 100 старовинних монет у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:38

ДФС виявила контрабанду понад 100 старовинних монет у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ДФС

Дивися повний текст ДФС виявила контрабанду понад 100 старовинних монет у Чернігівській області.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:38

Как, интересно, олени на таможне определили "культурную ценность" монет. Увидели 1700-е года и все, сработало обычное жлобство и тупизм? Согласно закону, культурной ценностью являются только "редкие" монеты. Я уверен, что эти бараны не знают даже редких монет СССР, не говоря уже о Речи Посполитой...
Greenchik
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:44

  Greenchik написав:Как, интересно, олени на таможне определили "культурную ценность" монет. Увидели 1700-е года и все, сработало обычное жлобство и тупизм? Согласно закону, культурной ценностью являются только "редкие" монеты. Я уверен, что эти бараны не знают даже редких монет СССР, не говоря уже о Речи Посполитой...


Ну так, там же еще и ценный слиток из серебра 999 пробы (примерно 2 грамма) нашли в кармане :mrgreen:

Цена серебра 999 за один грамм (04.01.2018) - 15 грн. 43 коп. 8)
EKO
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