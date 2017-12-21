Зростання глобальної економіки і курсів акцій зробило найбагатших людей планети ще багатшими в 2017 році.
Дивися повний текст Статки світових багатіїв за рік зросли на трильйон доларів.
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:06
Статки світових багатіїв за рік зросли на трильйон доларів
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Дивися повний текст Статки світових багатіїв за рік зросли на трильйон доларів.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:06
Молодцы, богачи! А бедные только беднеют и орут: кто же будет работать? надо работать! это все пирамида и она скоро лопнет! нас не надуешь! только честный труд на дядю нас спасет! :)
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