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Статки світових багатіїв за
рік зросли на трильйон доларів

Статки світових багатіїв за рік зросли на трильйон доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:06

Статки світових багатіїв за рік зросли на трильйон доларів

Пропонуємо до обговорення:
Зростання глобальної економіки і курсів акцій зробило найбагатших людей планети ще багатшими в 2017 році.

Дивися повний текст Статки світових багатіїв за рік зросли на трильйон доларів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:06

Молодцы, богачи! А бедные только беднеют и орут: кто же будет работать? надо работать! это все пирамида и она скоро лопнет! нас не надуешь! только честный труд на дядю нас спасет! :)
Ferox
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