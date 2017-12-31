Для задоволення базових потреб в останній осінній місяць венесуельцям було необхідно витрачати бвльше двох мінімальних місячних зарплат на добу.
Дивися повний текст Продуктовий кошик у Венесуелі за 2017 рік подорожчав у 20 разів.
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:08
Продуктовий кошик у Венесуелі за 2017 рік подорожчав у...
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Дивися повний текст Продуктовий кошик у Венесуелі за 2017 рік подорожчав у 20 разів.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:08
Результат правления десятилетиями популистами псевдо социалистами. Яркий пример того как страна может присесть на нефтяную иглу что в купе с популизмом приводит к таким вот последствиям
Додано: П'ят 05 січ, 2018 12:10
Ну да, пока арабские шейхи тратят деньги на инфраструктуру, с нуля создают качественное образование у себя, на месте, у этих борцов за справедливость нет туалетной бумаги. Как вообще можно в наше время идти тем путем, которым шла и не справилась такая громадина, как СССР? Или им не дает покоя экономическая модель Северной Кореи?
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