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Продуктовий кошик у Венесуелі
за 2017 рік подорожчав у...

Продуктовий кошик у Венесуелі за 2017 рік подорожчав у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:08

Продуктовий кошик у Венесуелі за 2017 рік подорожчав у...

Пропонуємо до обговорення:
Для задоволення базових потреб в останній осінній місяць венесуельцям було необхідно витрачати бвльше двох мінімальних місячних зарплат на добу.

Дивися повний текст Продуктовий кошик у Венесуелі за 2017 рік подорожчав у 20 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:08

Результат правления десятилетиями популистами псевдо социалистами. Яркий пример того как страна может присесть на нефтяную иглу что в купе с популизмом приводит к таким вот последствиям
dotster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 12:10

Ну да, пока арабские шейхи тратят деньги на инфраструктуру, с нуля создают качественное образование у себя, на месте, у этих борцов за справедливость нет туалетной бумаги. Как вообще можно в наше время идти тем путем, которым шла и не справилась такая громадина, как СССР? Или им не дает покоя экономическая модель Северной Кореи?
max_us_ua
 
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