RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Саакашвілі засудили у Грузії
до трьох років позбавлення волі

Саакашвілі засудили у Грузії до трьох років позбавлення волі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:16

Саакашвілі засудили у Грузії до трьох років позбавлення волі

Пропонуємо до обговорення:
Тбіліський міський суд визнав колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі винним в зловживанні службовими повноваженнями

Дивися повний текст Саакашвілі засудили у Грузії до трьох років позбавлення волі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79105
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:16

тю блин, 3 года уже бы давно отсидел и был бы чист как стеклышко...
Cactus
 
Повідомлень: 684
З нами з: 26.08.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:24

Ну тепер то карлсона можна видати грузинам, сподіваюсь
kyiv7777
 
Повідомлень: 64
З нами з: 09.03.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:38

Да это по истине экономическая новость.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1085
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 12:21

Следующий шаг - обращение об экстрадиции "преступника" на родину.
Соя выдает и через СМИ оправдывается, дескать мы не хотели, но надо же все делать по закону.
Пока суть да дело, заочно выносят "справедливый" приговор и у нас.
В Тбилиси дело пересматривают по апелляции и состава преступления не находят.
Апелляция подается и в Украине, но пока суть да дело, в разгаре 2019-ый.
В течение подобных финтов вопрос о кредитах МВФ и ЕС поднимать весьма сложно, но главное - еще целых сладких пять лет безнаказанного слива в офшоры честно нацареванного.
Прошу учесть, я не являюсь ярым сторонником Михо, но он сейчас единственный, кто хоть как-то чувствительно дергает наши вкрай оборзевшие от безнаказанности верхи за их шерстистые балабоны
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6383
З нами з: 30.11.11
Подякував: 585 раз.
Подякували: 1432 раз.
 
Профіль
2
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, ceba, Imp, Вкладчик1234 і 34 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Суд дозволив екстрадувати Саакашвілі 1, 2
R2 » Вів 26 гру, 2017 19:52
10 554
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 гру, 2017 18:27
komp
Кличко повідомив, за скільки років китайці готові... 1, 2, 3
R2 » П'ят 01 гру, 2017 08:38
21 1342
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2017 20:33
slavek
Аграрії перекрили дороги в трьох областях на знак... 1, 2
R2 » Пон 18 гру, 2017 11:23
13 913
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 гру, 2017 22:45
EKO
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (51210)
05.01.2018 12:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.