Тбіліський міський суд визнав колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі винним в зловживанні службовими повноваженнями
Дивися повний текст Саакашвілі засудили у Грузії до трьох років позбавлення волі.
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:16
Саакашвілі засудили у Грузії до трьох років позбавлення волі
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Дивися повний текст Саакашвілі засудили у Грузії до трьох років позбавлення волі.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 12:21
Следующий шаг - обращение об экстрадиции "преступника" на родину.
Соя выдает и через СМИ оправдывается, дескать мы не хотели, но надо же все делать по закону.
Пока суть да дело, заочно выносят "справедливый" приговор и у нас.
В Тбилиси дело пересматривают по апелляции и состава преступления не находят.
Апелляция подается и в Украине, но пока суть да дело, в разгаре 2019-ый.
В течение подобных финтов вопрос о кредитах МВФ и ЕС поднимать весьма сложно, но главное - еще целых сладких пять лет безнаказанного слива в офшоры честно нацареванного.
Прошу учесть, я не являюсь ярым сторонником Михо, но он сейчас единственный, кто хоть как-то чувствительно дергает наши вкрай оборзевшие от безнаказанности верхи за их шерстистые балабоны
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