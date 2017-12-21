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НБУ затвердив низку новацій щодо касових операцій у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:28
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у НБУ.
Дивися повний текст НБУ затвердив низку новацій щодо касових операцій у нацвалюті
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:28
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nik1
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