«5 ЮРИДИЧЕСКИХ СЕРВИСОВ В УКРАИНЕ – ЮРИСТАМ, АДВОКАТАМ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ПОМОЩЬ!»
Уже в недалёком будущем украинцев ожидает электронный суд и юридические услуги онлайн, что у многих вызывает восторженные отзывы, а у некоторых бурное негодование. Ряд изданий даже публиковал информацию о том, что в скором будущем все нотариальные процессы перейдут в электронную плоскость, заменив необходимость личного посещения кабинета нотариуса. Прогресс охватывает все больше сфер и юриспруденция не исключение.
Так называемое направление Legal tech набирает обороты популярности.
Legal tech – разработка инструментов, делающих возможной юридическую оценку обстоятельств дела неспециалистами. Эти инструменты ориентированы на малый бизнес, не имеющий собственного юридического отдела, и конечных потребителей. Главная цель направления – разрешение юридических вопросов путём внедрения современных информационных технологий в сфере правовых услуг. То есть достойное качество за меньшие деньги.
В Украине появилось множество стартапов, продвигающих данное направление, – на пяти из них мы остановимся подробнее.
№ 1 – юридический сервис Opendatabot
Платформа по работе с открытыми данными. Сервис собирает информацию из открытых государственных реестров и других источников, высылает уведомления своим пользователям через мессенджеры: Telegram, Facebook Messenger, Skype или Viber.
В начале ноября 2017 года основатели сервиса запустили бота, который мониторит декларации украинских чиновников, а недавно Opendatabot занял первое место на Open Data Forum 2017.
Больше всего сервисом пользуются юристы, собственники бизнеса и журналисты.
OpenDataBot мониторит следующие государственные реестры:
Единый государственный реестр предпринимателей
Единый реестр судебных решений
Информацию от ГФСУ о наличии и размере налогового долга
Информацию о плановых проверках
Информацию о применении специальных санкций от Минэкономразвития
Черный список Антимонопольного комитета.
№ 2 – платформа Lawyer.ua
Это профессиональная онлайн платформа, объединяющая более 2500 квалифицированных юристов и адвокатов, которые прошли аттестацию. Платформа помогает юристам устанавливать контакты со своими потенциальными клиентами и предоставлять им своевременную юридическую помощь.
Любой человек может задать свой вопрос на платформе, а юристы дать на него ответ и получить вознаграждение. Действуют разнообразные пакеты услуг и предложений.
№ 3 – быстрая регистрация ТМ PatentBot
Данная платформа появилась на украинском рынке в середине 2017 года, а её главная цель – помогать людям быстро и дешево регистрировать торговые марки.
Как отмечает команда разработчиков, «патентный бот» регистрирует новые украинские торговые марки в режиме онлайн и обладает 3 существенными преимуществами:
оперативный (10 минут);
дешёвый (втрое дешевле, чем среднестатистические юристы);
бездокументарный (личное присутствие и документы не требуются).
№ 4 – платформа Domjurista.ua
Платформа собирает более 130 000 активных пользователей в месяц. Domjurista.ua предлагает юристам большое количество юридических документов, созданные юристами для юристов, дополненные опытом, комментариями и рекомендациями.
Сервис содержит дополнительные функции:
«Составь свой документ» — позволяет людям за несколько минут создавать множество заявлений для подачи в необходимые государственные органы;
«Проверь свой договор»;
«Создай ООО» и другие.
В ближайших планах у команды Domjurista.ua запуск профессиональной CRM-системы для юристов и сервис прогнозирования решений судебных споров.
№ 5 – сервис AXDRAFT
Сервис автоматизирует документационные процессы, позволяя тратить до 80% меньше времени на подготовку документов. Помогает юристам, бухгалтерам, HR менеджерам и другим специалистам, которые работают с документами в компаниях и юридических фирмах.
Сервис работает в 4 этапа:
выбираете документ;
создаёте проект;
добавляете информацию;
получаете автоматизированный документ.
Также AxDraft помогает организовать рабочий процесс и напоминает Вам о документах, которые обычно необходимо подготовить для определенного типа сделки.
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