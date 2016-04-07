Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:37

«5 ЮРИДИЧЕСКИХ СЕРВИСОВ В УКРАИНЕ – ЮРИСТАМ, АДВОКАТАМ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ПОМОЩЬ!»

Уже в недалёком будущем украинцев ожидает электронный суд и юридические услуги онлайн, что у многих вызывает восторженные отзывы, а у некоторых бурное негодование. Ряд изданий даже публиковал информацию о том, что в скором будущем все нотариальные процессы перейдут в электронную плоскость, заменив необходимость личного посещения кабинета нотариуса. Прогресс охватывает все больше сфер и юриспруденция не исключение.



Так называемое направление Legal tech набирает обороты популярности.



Legal tech – разработка инструментов, делающих возможной юридическую оценку обстоятельств дела неспециалистами. Эти инструменты ориентированы на малый бизнес, не имеющий собственного юридического отдела, и конечных потребителей. Главная цель направления – разрешение юридических вопросов путём внедрения современных информационных технологий в сфере правовых услуг. То есть достойное качество за меньшие деньги.



В Украине появилось множество стартапов, продвигающих данное направление, – на пяти из них мы остановимся подробнее.



№ 1 – юридический сервис Opendatabot

Платформа по работе с открытыми данными. Сервис собирает информацию из открытых государственных реестров и других источников, высылает уведомления своим пользователям через мессенджеры: Telegram, Facebook Messenger, Skype или Viber.



В начале ноября 2017 года основатели сервиса запустили бота, который мониторит декларации украинских чиновников, а недавно Opendatabot занял первое место на Open Data Forum 2017.



Больше всего сервисом пользуются юристы, собственники бизнеса и журналисты.



OpenDataBot мониторит следующие государственные реестры:



Единый государственный реестр предпринимателей

Единый реестр судебных решений

Информацию от ГФСУ о наличии и размере налогового долга

Информацию о плановых проверках

Информацию о применении специальных санкций от Минэкономразвития

Черный список Антимонопольного комитета.



№ 2 – платформа Lawyer.ua

Это профессиональная онлайн платформа, объединяющая более 2500 квалифицированных юристов и адвокатов, которые прошли аттестацию. Платформа помогает юристам устанавливать контакты со своими потенциальными клиентами и предоставлять им своевременную юридическую помощь.



Любой человек может задать свой вопрос на платформе, а юристы дать на него ответ и получить вознаграждение. Действуют разнообразные пакеты услуг и предложений.



№ 3 – быстрая регистрация ТМ PatentBot

Данная платформа появилась на украинском рынке в середине 2017 года, а её главная цель – помогать людям быстро и дешево регистрировать торговые марки.



Как отмечает команда разработчиков, «патентный бот» регистрирует новые украинские торговые марки в режиме онлайн и обладает 3 существенными преимуществами:



оперативный (10 минут);

дешёвый (втрое дешевле, чем среднестатистические юристы);

бездокументарный (личное присутствие и документы не требуются).



№ 4 – платформа Domjurista.ua

Платформа собирает более 130 000 активных пользователей в месяц. Domjurista.ua предлагает юристам большое количество юридических документов, созданные юристами для юристов, дополненные опытом, комментариями и рекомендациями.



Сервис содержит дополнительные функции:



«Составь свой документ» — позволяет людям за несколько минут создавать множество заявлений для подачи в необходимые государственные органы;

«Проверь свой договор»;

«Создай ООО» и другие.

В ближайших планах у команды Domjurista.ua запуск профессиональной CRM-системы для юристов и сервис прогнозирования решений судебных споров.



№ 5 – сервис AXDRAFT

Сервис автоматизирует документационные процессы, позволяя тратить до 80% меньше времени на подготовку документов. Помогает юристам, бухгалтерам, HR менеджерам и другим специалистам, которые работают с документами в компаниях и юридических фирмах.



Сервис работает в 4 этапа:



выбираете документ;

создаёте проект;

добавляете информацию;

получаете автоматизированный документ.

Также AxDraft помогает организовать рабочий процесс и напоминает Вам о документах, которые обычно необходимо подготовить для определенного типа сделки.



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