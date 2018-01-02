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Чому «єврономери» в Україні
нажили собі стільки ворогів

Чому «єврономери» в Україні нажили собі стільки ворогів
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:40

Чому «єврономери» в Україні нажили собі стільки ворогів

Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році в Україну ввезли кілька сотень тисяч нерозмитненого секонд-хенду.

Дивися повний текст Чому «єврономери» в Україні нажили собі стільки ворогів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:40

Оппонируя докладчику можно заметить, что основным показателем развития автопрома за последние пару деятилетий была в основном постоянно растущая цена на Ланос и производные, который при этом технически особо не прогрессировал.

В статье обратить внимание стоит несколько на иное - дешевой Ауди А6 на евронемерах в случае поломки важного узла ремонт может обойтись дороже самой машины - детали на нее дешевле стоить не стали, а б\у не всегда имеет хороший остаточный ресурс. Не все это ответственно осознают. Поэтому ремонтировать ее скорее всего никто не будет и машина поступит на разборку.

Стоимость обслуживания отдельных представителей французского производства может вообще сильно удивить.

Это все означает только тот факт, что кроме цены подходить в выбору такой машины надо с прицелом на обслуживание.

Вторая сторона связана с тем, что юридически эти машины висят и если на пост под Винницей откомандировать таможенника, то бюджет будет пополняться солидными цифрами.

Важно понимать, что оплата штрафа не дает индульгенции и следующий пост может смело выписать штраф повторно.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 13:40

Если бы ланос стоил как стОит он хотя-бы в соседней РФ - то и на него покупатели бы нашлись, но жадность производителя не знала границ, вот теперь пускай и пожинает плоды.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
RomanTik
 
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