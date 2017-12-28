Чому «єврономери» в Україні нажили собі стільки ворогів

Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:40

Оппонируя докладчику можно заметить, что основным показателем развития автопрома за последние пару деятилетий была в основном постоянно растущая цена на Ланос и производные, который при этом технически особо не прогрессировал.



В статье обратить внимание стоит несколько на иное - дешевой Ауди А6 на евронемерах в случае поломки важного узла ремонт может обойтись дороже самой машины - детали на нее дешевле стоить не стали, а б\у не всегда имеет хороший остаточный ресурс. Не все это ответственно осознают. Поэтому ремонтировать ее скорее всего никто не будет и машина поступит на разборку.



Стоимость обслуживания отдельных представителей французского производства может вообще сильно удивить.



Это все означает только тот факт, что кроме цены подходить в выбору такой машины надо с прицелом на обслуживание.



Вторая сторона связана с тем, что юридически эти машины висят и если на пост под Винницей откомандировать таможенника, то бюджет будет пополняться солидными цифрами.



Важно понимать, что оплата штрафа не дает индульгенции и следующий пост может смело выписать штраф повторно.

О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597