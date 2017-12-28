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Чому «єврономери» в Україні
нажили собі стільки ворогів

Чому «єврономери» в Україні нажили собі стільки ворогів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:40

Чому «єврономери» в Україні нажили собі стільки ворогів

Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році в Україну ввезли кілька сотень тисяч нерозмитненого секонд-хенду.

Дивися повний текст Чому «єврономери» в Україні нажили собі стільки ворогів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:40

Оппонируя докладчику можно заметить, что основным показателем развития автопрома за последние пару деятилетий была в основном постоянно растущая цена на Ланос и производные, который при этом технически особо не прогрессировал.

В статье обратить внимание стоит несколько на иное - дешевой Ауди А6 на евронемерах в случае поломки важного узла ремонт может обойтись дороже самой машины - детали на нее дешевле стоить не стали, а б\у не всегда имеет хороший остаточный ресурс. Не все это ответственно осознают. Поэтому ремонтировать ее скорее всего никто не будет и машина поступит на разборку.

Стоимость обслуживания отдельных представителей французского производства может вообще сильно удивить.

Это все означает только тот факт, что кроме цены подходить в выбору такой машины надо с прицелом на обслуживание.

Вторая сторона связана с тем, что юридически эти машины висят и если на пост под Винницей откомандировать таможенника, то бюджет будет пополняться солидными цифрами.

Важно понимать, что оплата штрафа не дает индульгенции и следующий пост может смело выписать штраф повторно.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 13:40

Если бы ланос стоил как стОит он хотя-бы в соседней РФ - то и на него покупатели бы нашлись, но жадность производителя не знала границ, вот теперь пускай и пожинает плоды.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 18:53

ненадобность фирменных СТО с высоким уровнем сервиса и квалифицированным персоналом.


улыбнуло!
вобщем то квалифицированные давно ушли работать сами на себя, а остались у официалов далеко не лучшие. посмотрите на возраст персонала и поймете что зачастую про опыт речь не идет.
если кто думает что с дорогого официального нормочаса механик много зарабатывает, ошибаетесь!

остановка украинских автомобильных заводов, в лучшие годы выпускавших почти полмиллиона легковушек


и слава богу, может в живых больше водителей останется...
надеюсь обьяснять безопасность 10-ти летней европейской машины и поделки украинских заводов в лучшие времена никому не нужно. :mrgreen:


ЗЫ кто сталкивался с ситуацией когда цивилизованный официальный автосалон продает со скидкой автомобиль с дефектами при транспортировке? вот и думайте... :wink:

статья написана из расчета оплаты за символы, на кого рассчитана непонятно... :evil:
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 05 січ, 2018 19:37, всього редагувалось 3 разів.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 19:32

Статья - дешовая заказуха. Ланос за 12 тыс. уе. они называют "цивилизованный рынок". Бедный, бедный украинский автопром. Поплачьте еще...
pivy21
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 19:53

Заказная статья в защиту идеи "продать авто втридорого". Какон цивилизованный рынок? что они там построили? Васадзе карманы набивает.
Выпустили джинна - теперь народ вкусил запах дешевых качественных БУ из европы: пути назад нет. Придется таки делать цивилизоанную продажу авто по НОРМАЛЬНЫЙ ценам. И это хорошо.
Alexander_iv2003
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 00:58

Одразу фраза "пошарпаний" 20тирічний фольсваген краще виглядає ніж 5річний ланос! я сам власник деу сенс 2005 року тому можу порівняти і знаю що краще
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 01:11

"Текст по де*** написан".
Автофеодалы поскупились и наняли дешевого "эксперта" вместо умного.
Особенно порадовало про квалифицированный официальный сервис.
Знаем, обслуживались. Такие же "васи", как и в гаражах, только в униформе. Просто запчасти и нормо-часы в разы дороже.
vak
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 23:58

  ZINCHENKO написав:Поэтому ремонтировать ее скорее всего никто не будет и машина поступит на разборку.

А это в свою очередь удешевит ремонт. :)
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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