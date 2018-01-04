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За минулий рік в Україні було
відкрито понад 70 тисяч...

За минулий рік в Україні було відкрито понад 70 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 12:06

За минулий рік в Україні було відкрито понад 70 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Opendatabot, платформа для роботи з відкритими даними.

Дивися повний текст За минулий рік в Україні було відкрито понад 70 тисяч компаній.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 12:06

Такую статистику надо приводить в сопоставлении количества открытия-закрытия по последним нескольким годам (хотя бы с 2015). Хотя даже такую статистику будет "портить" инфа по фактически мертвым предприятиям и ФЛП Крыма и ОРДЛО
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:39

max_us_ua Да какая статистика. ФОП не могу закрыть год, налоговая проверку делать не хочет. Хотя у регистраторов и в банке закрыт.
romiks2009
 
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