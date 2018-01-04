Про це повідомляє Opendatabot, платформа для роботи з відкритими даними.
Дивися повний текст За минулий рік в Україні було відкрито понад 70 тисяч компаній.
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 12:06
За минулий рік в Україні було відкрито понад 70 тисяч...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За минулий рік в Україні було відкрито понад 70 тисяч компаній.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 12:06
Такую статистику надо приводить в сопоставлении количества открытия-закрытия по последним нескольким годам (хотя бы с 2015). Хотя даже такую статистику будет "портить" инфа по фактически мертвым предприятиям и ФЛП Крыма и ОРДЛО
Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:39
max_us_ua Да какая статистика. ФОП не могу закрыть год, налоговая проверку делать не хочет. Хотя у регистраторов и в банке закрыт.
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