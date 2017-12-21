Про це пише DW з посиланням на відповідь запиту.
Дивися повний текст Volkswagen і Adidas відповіли на звинувачення щодо роботи в Криму.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 січ, 2018 13:29
Volkswagen і Adidas відповіли на звинувачення щодо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Volkswagen і Adidas відповіли на звинувачення щодо роботи в Криму.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 13:35
Re: Volkswagen і Adidas відповіли на звинувачення щодо...
Молодцы.
Шкиряковское "повоняют и успокоятся" взяли на вооружение.
И полностью правы, че.
Прокремлевский тролль.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 17:28
Мне нравится когда рагулей в говно мордой.
А правы в том, что повоняют и успокоятся.
Прокремлевский тролль.
реклама
|