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Volkswagen і Adidas відповіли
на звинувачення щодо...

Volkswagen і Adidas відповіли на звинувачення щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 13:29

Volkswagen і Adidas відповіли на звинувачення щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише DW з посиланням на відповідь запиту.

Дивися повний текст Volkswagen і Adidas відповіли на звинувачення щодо роботи в Криму.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 13:29

Кто же признается...
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 13:35

Re: Volkswagen і Adidas відповіли на звинувачення щодо...

Молодцы.
Шкиряковское "повоняют и успокоятся" взяли на вооружение.
И полностью правы, че.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 16:24

Дваждыдвашник Вам-то все такое нравится, че. Только в чем правы?
sergnemo68
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 17:28

  sergnemo68 написав:Дваждыдвашник Вам-то все такое нравится, че. Только в чем правы?

Мне нравится когда рагулей в говно мордой.
А правы в том, что повоняют и успокоятся.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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