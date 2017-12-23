Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.
Дивися повний текст Цукерберг задумався про використання криптовалюти у сервісах Facebook.
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 13:32
Цукерберг задумався про використання криптовалюти у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Цукерберг задумався про використання криптовалюти у сервісах Facebook.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 13:32
Марк понимает, что нужно возглавлять и подхватывать этот тренд, чтобы потом не остаться в роли догоняющего.
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