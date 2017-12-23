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Цукерберг задумався про
використання криптовалюти у...

Цукерберг задумався про використання криптовалюти у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 13:32

Цукерберг задумався про використання криптовалюти у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Дивися повний текст Цукерберг задумався про використання криптовалюти у сервісах Facebook.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 13:32

Марк понимает, что нужно возглавлять и подхватывать этот тренд, чтобы потом не остаться в роли догоняющего.
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horoshiy
 
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