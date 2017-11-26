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Кіпрський суд розпорядився заморозити активи Ахметова на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 січ, 2018 13:50
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Financial Times.
Дивися повний текст Кіпрський суд розпорядився заморозити активи Ахметова на $820 млн - ЗМІ
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R2
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 13:50
Как пришло, так и уйдет.
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nalim
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:44
порох поможет
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lsiserg_ua
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:56
Опять за на счёт будет свои дыры латать.
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anton_gms
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 15:50
anton_gms написав:
Опять за на счёт будет свои дыры латать.
Что значит "опять"? Он и не прекращал никогда.
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nalim
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 15:51
lsiserg_ua написав:
порох поможет
Ага. Поможет расстаться побыстрей.
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nalim
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 17:04
Приватизация не была справедливой, все что было создано поколениями народа перешло кучке семей. Мы можем наблюдать следующий этап, переход имущества мировым игрокам. А у народа останется гос долг.
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nik1
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 17:07
Мировая финансовая машина оставила им очень узкий коридор. Скорее всего список на каждого.
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nik1
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