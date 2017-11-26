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Кіпрський суд розпорядився
заморозити активи Ахметова на...

Кіпрський суд розпорядився заморозити активи Ахметова на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 13:50

Кіпрський суд розпорядився заморозити активи Ахметова на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Financial Times.

Дивися повний текст Кіпрський суд розпорядився заморозити активи Ахметова на $820 млн - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 13:50

Как пришло, так и уйдет.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:44

порох поможет
lsiserg_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:56

Опять за на счёт будет свои дыры латать.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 15:50

  anton_gms написав:Опять за на счёт будет свои дыры латать.

Что значит "опять"? Он и не прекращал никогда.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 15:51

  lsiserg_ua написав:порох поможет

Ага. Поможет расстаться побыстрей.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 17:04

Приватизация не была справедливой, все что было создано поколениями народа перешло кучке семей. Мы можем наблюдать следующий этап, переход имущества мировым игрокам. А у народа останется гос долг.
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 17:07

Мировая финансовая машина оставила им очень узкий коридор. Скорее всего список на каждого.
nik1
 
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