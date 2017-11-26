Кіпрський суд розпорядився заморозити активи Ахметова на...

Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:46

Да эта Raga - еще одна офшорка, бенефициаром которой является Ахметов.



Собственно, для этого и был подан иск в суд (международный - Украина ж сейчас любит выполнять решения международных судов), чтобы арестовать имущество - Укртелеком.



Таким образом Ринат надеется препятствовать возвращению компании государству.



А вы тут уже наивно растекаетесь, как Ахметова облупили :)



Борислав Береза (настоящую фамилию вы знаете, но не могу ее напечатать - слово модерируется, потому что содержит в себе 2 матюка:) уже вовсю пиарится в ФБ, как тяжко преступным олигархам преступного режима Януковича при новой власти еврореформаторов, да с поддержкой "весьмирснами"... Это даже не смешно.



Ринат стрижет пересичных еще сильнее, чем раньше, своими "роттердамами" в стоимости электроэнергии. А в новом, 2018-м, будет стричь еще и по газу - напомню, что 27.12.2017 НКРЭКУ выдала лицензии на импорт газа компаниям Ахметова, Фирташа и Тигипко. Все это крышуют наивысшие государственные чины - Президент, Премьер и Спикер ВР, которые своими решениями и формируют руководящий состав НКРЭКУ и других регуляторов отраслей экономики.



https://antikor.com.ua/articles/211898-ahmetov_firtash_i_tigipko_poluchili_litsenzii_na_postavki_gaza



В общем, власть так борется с олигархами, что аж зипуны заворачиваются (или что там они носят)...И дальше - больше...