Про це пише Financial Times.
Дивися повний текст Кіпрський суд розпорядився заморозити активи Ахметова на $820 млн - ЗМІ.
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 13:50
Кіпрський суд розпорядився заморозити активи Ахметова на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кіпрський суд розпорядився заморозити активи Ахметова на $820 млн - ЗМІ.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 15:50
Додано: П'ят 05 січ, 2018 17:04
Приватизация не была справедливой, все что было создано поколениями народа перешло кучке семей. Мы можем наблюдать следующий этап, переход имущества мировым игрокам. А у народа останется гос долг.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 17:07
Мировая финансовая машина оставила им очень узкий коридор. Скорее всего список на каждого.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:46
Да эта Raga - еще одна офшорка, бенефициаром которой является Ахметов.
Собственно, для этого и был подан иск в суд (международный - Украина ж сейчас любит выполнять решения международных судов), чтобы арестовать имущество - Укртелеком.
Таким образом Ринат надеется препятствовать возвращению компании государству.
А вы тут уже наивно растекаетесь, как Ахметова облупили :)
Борислав Береза (настоящую фамилию вы знаете, но не могу ее напечатать - слово модерируется, потому что содержит в себе 2 матюка:) уже вовсю пиарится в ФБ, как тяжко преступным олигархам преступного режима Януковича при новой власти еврореформаторов, да с поддержкой "весьмирснами"... Это даже не смешно.
Ринат стрижет пересичных еще сильнее, чем раньше, своими "роттердамами" в стоимости электроэнергии. А в новом, 2018-м, будет стричь еще и по газу - напомню, что 27.12.2017 НКРЭКУ выдала лицензии на импорт газа компаниям Ахметова, Фирташа и Тигипко. Все это крышуют наивысшие государственные чины - Президент, Премьер и Спикер ВР, которые своими решениями и формируют руководящий состав НКРЭКУ и других регуляторов отраслей экономики.
https://antikor.com.ua/articles/211898-ahmetov_firtash_i_tigipko_poluchili_litsenzii_na_postavki_gaza
В общем, власть так борется с олигархами, что аж зипуны заворачиваются (или что там они носят)...И дальше - больше...
Востаннє редагувалось Criticus в П'ят 05 січ, 2018 23:02, всього редагувалось 1 раз.
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