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Кіпрський суд розпорядився
заморозити активи Ахметова на...

Кіпрський суд розпорядився заморозити активи Ахметова на...
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:01

Criticus, поддерживаю. Это Ахметов сам заморозил "непосильно нажитый Укртелеком", чтоб его не отобрали обратно.
Знакомая схема: наложить любой арест на имущество (ипотеки, залоги и т.д.), чтоб никто другой не мог "так просто" отобрать и "переписать" на другого (пока не снимут арест)

Так что этот арест - фиктивный. Чтобы заблокировать отчуждение Укртелекома обратно государству. А то губу тут некоторые "патриоты" раскатали
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 02:38

  Вкладчик1234 написав:Criticus, поддерживаю. Это Ахметов сам заморозил "непосильно нажитый Укртелеком", чтоб его не отобрали обратно.
Знакомая схема: наложить любой арест на имущество (ипотеки, залоги и т.д.), чтоб никто другой не мог "так просто" отобрать и "переписать" на другого (пока не снимут арест)

Так что этот арест - фиктивный. Чтобы заблокировать отчуждение Укртелекома обратно государству. А то губу тут некоторые "патриоты" раскатали


Ну не знаю, не знаю.... Там же кипрский суд далеко не на один Укртелеком арест наложил.

В десять кластеров активов, которые могут быть заморожены, входят, в частности, 100% акционерного капитала UATelecominvest (Кипр), акции банка "ПУМБ", 100% акционерного капитала "СКМ-Инвест", "СКМ Спорт Лимитед" (Кипр), 90,25% акционерного капитала "Стадион "Шахтер", 100% акционерного капитала "СКМ Менеджмент" (Нидерланды), 100% акционерного капитала ESPV Limited (владеет корпоративными правами группы "Эста" (отраслевой холдинг СКМ в сфере недвижимости), UMBH (Ukrainian Machine Building Holding) (Кипр) владеет более 50% в ОАО "Донецкгормаш", 100% Vesco Limited (Кипр) (владеет компанией "Веско" -крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, обладающих высокой пластичностью, белым цветом и прочностью после обжига, используемых для производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, санфаянса, кирпича и черепицы), 100% Parallel Nafta (владеет корпоративными правами топливной группы "Параллель" (автозаправки), 100% "СКМ Финанс", 100% акций холдинга ДТЭК, Лемтранс- крупнейшая частная транспортно-экспедиторская компания Украины, предоставляющая полный комплекс услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом и другие активы. Полный список содержится в тексте решения суда, начиная с 4 страницы
....
Источник, близкий к Raga Establishment, рассказал 112.ua, что именно Горбуненков создавал компанию ЕСУ для покупки в интересах Рината Ахметова госпакета акций "Укртелеком". По его словам, объявленные в то время публично якобы собственники компании, граждане Швейцарии, таковыми были только формально. За всем стоял Горбуненков.
Источник уточнил, что бенефициар Raga Establishment, действительно, в прошлом управлял активами опального олигарха Дмитрия Фирташа, но именно к этой сделке олигарх отношения не имел. Он выступил только поручителем по одному из кредитов, который Горбуненков привлекал для того, чтобы сгенерировать сумму для покупки акций "Укртелекома".
Ахметов "кинул" Горбуненкова, вернув ему всего лишь 100 млн долл., говорит источник. Теперь, по его словам, Ахметов заинтересован в том, чтобы "отмыть" "Укртелеком" от долгов, вернув его пакет государству, а затем через подставных лиц или структуры вновь восстановить контроль над компанией.
https://112.ua/ekonomika/stal-izvesten-polnyy-spisok-aktivov-rinata-ahmetova-kotorye-mogut-byt-zamorozheny-po-resheniyu-suda-427767.html
Тоже вполне годная версия 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 13:07

  Вкладчик1234 написав:Criticus, поддерживаю. Это Ахметов сам заморозил "непосильно нажитый Укртелеком", чтоб его не отобрали обратно.
Знакомая схема: наложить любой арест на имущество (ипотеки, залоги и т.д.), чтоб никто другой не мог "так просто" отобрать и "переписать" на другого (пока не снимут арест)

Так что этот арест - фиктивный. Чтобы заблокировать отчуждение Укртелекома обратно государству. А то губу тут некоторые "патриоты" раскатали


чушь. укртелеком уже не нужен ахметову, потому его и "реприватизируют".
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 21:01

Вот уже нашу с Критикусом версию педдерживает liga.net

Сага об Укртелекоме: Ринат Ахметов атакован или маневрирует?
Версия

Один из киевских телеком-юристов, с которым вчера пообщался журналист LIGA.net, считает, что судебный спор с Raga может быть частью защитной стратегии самого же Рината Леонидовича. "Это инсценировка, которая при желании дает возможность либо что-то слить, либо говорить: ничего не знаем, у нас все арестовано", - предполагает он. Иными словами, бизнесмен через параллельные судебные процессы, к тому же международные, может попросту страховать от претензий свои активы в Украине.

К слову, если говорить об украинском судебном процессе, то можно заметить, что ФГИ тоже не торопится возвращать Укртелеком. Решение второй инстанции вступило в силу и уже как почти месяц позволяет ведомству начать распоряжаться оператором. Но руководство фонда предпочитает дождаться рассмотрения кассации. Это должно произойти уже в ближайшее время. Так что развязка не за горами.

http://biz.liga.net/pervye-litsa/telekom/stati/3723431-saga-ob-ukrtelekome-rinat-akhmetov-atakovan-ili-manevriruet.htm
Всё IMHO
Вкладчик1234
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