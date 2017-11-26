Кіпрський суд розпорядився заморозити активи Ахметова на...

Додано: Суб 06 січ, 2018 02:38

Вкладчик1234 написав: Criticus, поддерживаю. Это Ахметов сам заморозил "непосильно нажитый Укртелеком", чтоб его не отобрали обратно.

Знакомая схема: наложить любой арест на имущество (ипотеки, залоги и т.д.), чтоб никто другой не мог "так просто" отобрать и "переписать" на другого (пока не снимут арест)



Так что этот арест - фиктивный. Чтобы заблокировать отчуждение Укртелекома обратно государству. А то губу тут некоторые "патриоты" раскатали поддерживаю. Это Ахметов сам заморозил "непосильно нажитый Укртелеком", чтоб его не отобрали обратно.Знакомая схема: наложить любой арест на имущество (ипотеки, залоги и т.д.), чтоб никто другой не мог "так просто" отобрать и "переписать" на другого (пока не снимут арест)Так что этот арест - фиктивный. Чтобы заблокировать отчуждение Укртелекома обратно государству. А то губу тут некоторые "патриоты" раскатали

100% акций холдинга ДТЭК

Лемтранс

Ахметов "кинул" Горбуненкова, вернув ему всего лишь 100 млн долл., говорит источник. Теперь, по его словам, Ахметов заинтересован в том, чтобы "отмыть" "Укртелеком" от долгов, вернув его пакет государству, а затем через подставных лиц или структуры вновь восстановить контроль над компанией

Ну не знаю, не знаю.... Там жесуд далеко не на один Укртелеком арест наложил.В десять кластеров активов, которые могут быть заморожены, входят, в частности, 100% акционерного капитала(Кипр), акции банка "", 100% акционерного капитала "", "" (Кипр), 90,25% акционерного капитала "", 100% акционерного капитала "" (Нидерланды), 100% акционерного капитала(владеет корпоративными правами группы "Эста" (отраслевой холдинг СКМ в сфере недвижимости),(Ukrainian Machine Building Holding) (Кипр) владеет более 50% в ОАО "Донецкгормаш", 100% Vesco Limited (Кипр) (владеет компанией "Веско" -крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, обладающих высокой пластичностью, белым цветом и прочностью после обжига, используемых для производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, санфаянса, кирпича и черепицы), 100%(владеет корпоративными правами топливной группы "Параллель" (автозаправки), 100% "",- крупнейшая частная транспортно-экспедиторская компания Украины, предоставляющая полный комплекс услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом и другие активы. Полный список содержится в тексте решения суда, начиная с 4 страницы....Источник, близкий к Raga Establishment, рассказал 112.ua, что именно Горбуненков создавал компанию ЕСУ для покупки в интересах Рината Ахметова госпакета акций "Укртелеком". По его словам, объявленные в то время публично якобы собственники компании, граждане Швейцарии, таковыми были только формально. За всем стоял Горбуненков.Источник уточнил, что бенефициар Raga Establishment, действительно, в прошлом управлял активами опального олигарха Дмитрия Фирташа, но именно к этой сделке олигарх отношения не имел. Он выступил только поручителем по одному из кредитов, который Горбуненков привлекал для того, чтобы сгенерировать сумму для покупки акций "Укртелекома".Тоже вполне годная версия